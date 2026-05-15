Como una prueba, Google comenzó una reducción del almacenamiento gratuito en las cuentas nuevas y algunos usuarios ahora reciben solo 5 GB para Gmail, Drive y Photos, en lugar de los tradicionales 15 GB. La medida está afectando solo a ciertos registros recientes y exige vincular un número telefónico para desbloquear el espacio completo, según confirmó una declaración oficial de la empresa.

Este cambio no aplica a cuentas que ya existen y, de acuerdo con Google, es parte de una prueba limitada para regiones específicas orientada a reforzar la seguridad y la recuperación de cuentas. Y si bien la compañía no dijo qué regiones en específico, algunos medios estadounidenses que recibieron respuesta por parte de Google, indicaron que varios de los casos detectados provenían de países africanos.

5 GB para Gmail, Drive y Photos

Durante el proceso de creación de nuevas cuentas, algunos usuarios encontraron un mensaje que ofrecía 5 GB de almacenamiento y la posibilidad de ampliar el límite sin costo al agregar un número de teléfono. El aviso señalaba que la compañía utilizaría ese dato para asegurarse de que el almacenamiento adicional se otorgara «solo una vez por persona».

Google también cambió el texto usado en sus páginas de soporte. Antes decía que todas las cuentas incluían «15 GB de almacenamiento en la nube sin cargo», mientras que ahora mencionan «hasta 15 GB». Registros de Internet Archive mostraron que esa actualización apareció por primera vez en marzo de 2026.

Página de soporte de Google (Gmail).

La compañía estaría buscando limitar el abuso derivado de la creación masiva de cuentas para obtener almacenamiento gratuito adicional. La verificación mediante teléfono también funciona como método de recuperación de acceso y dificulta la generación de múltiples perfiles automatizados.

Si ya usas Gmail, no te preocupes. Las cuentas antiguas continúan mostrando el límite habitual de 15 GB, incluso en casos donde no existe un número telefónico asociado. Tampoco hay indicios de que la prueba vaya a extenderse automáticamente a usuarios actuales.