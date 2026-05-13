Una escena de The Punisher: One Last Kill se volvió viral en redes sociales por un detalle que muchos califican como «inacabado». Específicamente, el momento que muestra a Frank Castle cayendo desde un edificio y golpeándose contra una estructura metálica, pero el rostro del personaje luce extraño y muy artificial. Por lo mismo, las comparaciones no tardan en aparecer: usuarios dicen que parece una cinemática de PlayStation 3 o una escena sacada de un videojuego antiguo.

Las críticas apuntaron rápidamente a Marvel Studios y a Disney+, con publicaciones que aseguran que el especial de Punisher incluye efectos visuales sin terminar. El clip, que ha circulado por horas en X, TikTok y Reddit, se ha llenado de comentarios que se burlan de la toma y cuestionan el nivel de posproducción del estudio.

¿Qué pasó realmente en la escena de Punisher?

Según información publicada por The Hollywood Reporter y Gizmodo, la escena no corresponde a un render provisional ni a una versión incompleta subida por error. Fuentes cercanas a la producción explican que la caída es real y sí se realizó físicamente durante el rodaje.

Jon Bernthal participa en el inicio del movimiento, mientras que el impacto final lo ejecuta un doble de riesgo. Después, el equipo de efectos visuales reemplazó digitalmente el rostro del doble para que (supuestamente) luzca como el actor.

Ahí aparece el problema. El «face replacement» no consigue un resultado convincente y genera ese efecto rígido que tantos usuarios comparan con gráficos de videojuegos. La toma queda en el corte final del especial y termina convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor de Punisher.

No es un VFX sin terminar

Los reportes descartan la idea de que Marvel publique accidentalmente una escena incompleta. De hecho, las fuentes consultadas indican que el plano sí está finalizado, aunque el resultado visual no cumple con las expectativas de parte de la audiencia.

Gizmodo incluso señala que la diferencia es importante: no se trata de un efecto sin terminar, sino de un efecto terminado que simplemente no luce bien en pantalla. Mientras tanto, la conversación sobre The Punisher: One Last Kill sigue creciendo. El especial recibe críticas mayormente positivas, pero esa breve secuencia de apenas unos segundos termina robándose gran parte de la atención en redes sociales.