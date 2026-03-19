Un robot ‘mesero’ básicamente se volvió loco y generó un particular incidente en un restaurante de la cadena Hai Di Lao en Cupertino, California, al golpear mesas y botar utensilios durante una presentación frente a clientes. La situación, grabada en video y difundida en redes sociales, obligó a varios empleados a intervenir para contener al vesánico autómata.

El robot, utilizado tanto para tareas de atención como para entretenimiento, se acercó a una mesa durante una actividad en el local y comenzó a agitar los brazos, golpear superficies y lanzar objetos como platos y palillos. Las imágenes muestran a varios clientes presentes mientras este ejecuta movimientos continuos sin detenerse.

Conteniendo al robot

Ante la situación, al menos tres trabajadores intentaron controlar físicamente al aparato, sujetándolo por una estructura en la parte posterior mientras este continuaba moviéndose. Durante un buen rato, los empleados debieron esquivar sus brazos para evitar ser golpeados mientras trataban de retirarlo del área de mesas.

Mira uno de los registros a este incidente a continuación:

El control del robot se hace mediante una App móvil, lo que retrasó su desactivación inmediata y se ve a una empleada con el teléfono en sus manos. La secuencia evidenció también la ausencia de un mecanismo visible de apagado rápido (físico) y en el propio equipo.

Explicación de la empresa

En un comunicado recogido por NBC News, la cadena Hai Di Lao dijo que el robot no presentó una falla técnica ni estuvo fuera de control. La empresa asegura que los movimientos que ejecutaba forman parte de una programación habitual.

Según esa versión, el incidente ocurrió porque el robot fue ubicado más cerca de una mesa de lo usual a pedido de un cliente, lo que redujo el espacio disponible y afectó su desplazamiento durante la rutina de baile.

El pobre y demencial autómata es parte del sistema interno del restaurante, que tiene robots de servicio y funciones de entretenimiento para la experiencia de los clientes. La compañía cuenta con antecedentes en la implementación de tecnologías automatizadas en distintos locales, incluyendo cocinas inteligentes.

Y para la tranquilidad de los humanos, durante el episodio, no se reportaron personas heridas pese a la cercanía entre el robot y la clientela.