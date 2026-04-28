Tras la identificación del rover Curiosity durante recientes operaciones en la superficie del planeta rojo, La NASA nombró un cráter en Marte como Antofagasta, en referencia a la ciudad y región del norte de Chile. Esta denominación vincula el hallazgo con una zona terrestre considerada análoga a Marte y relevante para estudios científicos.

El accidente geográfico tiene un diámetro cercano a los 10 metros y contiene arena oscura en su interior. Según información difundida, se trata de una formación relativamente reciente en términos geológicos marcianos, con una antigüedad inferior a 50 millones de años, lo que abre la posibilidad de encontrar materiales menos expuestos a la radiación superficial.

Chile y su vínculo con la exploración marciana

La elección del nombre responde al interés científico que ha generado el desierto de Atacama durante décadas. Investigaciones en esa zona han servido para probar tecnologías y estudiar condiciones comparables a las del planeta rojo, especialmente en el ámbito de la astrobiología.

Especialistas también han señalado que el área marciana presenta polígonos de desecación, estructuras que evidencian la posible presencia de humedad en el pasado. Estas formaciones, descritas como patrones repetitivos en la superficie, aparecen en alta concentración en el lugar y son objeto de análisis por parte del rover.

Fotografías capturadas por Curiosity.

Características del cráter Antofagasta

El equipo de la misión Curiosity indicó que este tipo de impacto funciona como un «taladro natural», ya que deja al descubierto capas que permanecieron protegidas bajo la superficie durante millones de años. Esto permite estudiar materiales que podrían conservar compuestos orgánicos o señales químicas de interés.

Pese al interés científico, los investigadores optaron por no perforar ni analizar directamente la arena del cráter debido al riesgo de que el vehículo quedara atrapado. En cambio, la misión continúa evaluando zonas cercanas que ofrezcan condiciones más seguras para la obtención de muestras.

Durante el trayecto hacia el sitio, el rover encontró terrenos con patrones poligonales extendidos y realizó observaciones atmosféricas asociadas al aumento de polvo en el verano marciano, incluyendo la búsqueda de remolinos de polvo.

El equipo también proyectó posicionar el vehículo en el borde del cráter para capturar imágenes de su interior, con el objetivo de examinar en detalle los materiales expuestos y definir futuros puntos de perforación.