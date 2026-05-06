El Presidente José Antonio Kast cuestionó el financiamiento estatal destinado a las universidades, centros de investigación y proyectos académicos durante una actividad realizada en Puerto Montt, donde planteó revisar el uso de recursos públicos y afirmó que algunas investigaciones financiadas por el Estado no generan empleo. Las declaraciones ocurrieron en una nueva jornada del programa «Presidente Presente», en medio del proceso de ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo.

La actividad contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola, y reunió a cerca de mil asistentes en la capital de la región de Los Lagos. En ese encuentro, el Mandatario sostuvo que es necesario evaluar los resultados concretos de los fondos entregados a instituciones académicas y centros de estudio.

Kast plantea revisar los recursos a las universidades

Durante su intervención, el Presidente hizo referencia a los aportes estatales entregados a instituciones de educación superior. «En Valdivia, donde tuvo este incidente de ataque la ministra Lincolao, hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado, y se van a sorprender», señaló.

Más adelante, Kast profundizó sus cuestionamientos sobre el retorno práctico de algunas investigaciones financiadas con fondos públicos. «A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno», afirmó.

En la misma línea, agregó que «puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en trabajo para personas», vinculando sus críticas con la generación de empleo y el impacto económico de este tipo de proyectos.

Debate por investigación y ajuste presupuestario

Las declaraciones del Mandatario coincidieron con la estrategia del Gobierno para reforzar su agenda de reconstrucción económica y control del gasto público. Entre las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo se encuentra la Ley de Reconstrucción Nacional, que ya fue enviada al Congreso para su discusión.

El debate sobre financiamiento científico ya se había instalado en marzo, cuando la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, confirmó la suspensión temporal de las becas de magíster en el extranjero y de los programas de posdoctorado internacional para 2026.

Según explicó el Ejecutivo en esa oportunidad, la medida respondió al proceso de evaluación y redefinición de programas públicos realizado en el marco de los ajustes presupuestarios aplicados al sector público.