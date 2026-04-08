La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, fue agredida este miércoles durante una actividad en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, en medio de una manifestación estudiantil que terminó con empujones, insultos y lanzamiento de agua. La situación obligó a suspender su salida normal del recinto y a realizar un retiro escoltado por personal de seguridad.

El incidente ocurrió al término de su participación en la inauguración del año académico en el Aula Magna, donde la autoridad permaneció resguardada, mientras en el exterior se desarrollaban protestas. Al intentar abandonar el lugar, fue rodeada por manifestantes que increparon su presencia.

La agresión a Ximena Lincolao

En el trayecto hacia su vehículo, la ministra recibió empujones y fue rociada con agua, en medio de gritos y consignas. Registros del momento muestran llamados a agredirla, mientras su equipo de seguridad y guardias de la universidad intervinieron para abrir paso y acelerar su salida.

Hay que destacar que toda la actividad ya se desarrollaba bajo tensión. Antes y durante la ceremonia, grupos de estudiantes se manifestaron dentro y fuera del recinto con lienzos y consignas dirigidas al Gobierno, e incluso intentaron ingresar al auditorio mientras se realizaba el acto.

Desde organizaciones estudiantiles señalaron que existió una instancia de diálogo con la autoridad, pero indicaron que las respuestas entregadas no dieron solución a sus demandas, lo que influyó en el desarrollo de la protesta.

Gobierno confirma acciones legales

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación informó que la ministra se encuentra en buen estado de salud y reiteró que la actividad buscaba generar un espacio de diálogo con la comunidad universitaria. Además, sostuvo que las universidades deben resguardar el intercambio respetuoso de ideas y rechazó los hechos de violencia.

Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó la agresión como «inaceptable» y confirmó la presentación de una querella criminal por atentado contra la autoridad, la que será patrocinada por el Ministerio de Seguridad Pública.

El secretario de Estado señaló que una autoridad fue «amedrentada, retenida y posteriormente agredida» en el ejercicio de sus funciones, y llamó a la Universidad Austral de Chile a colaborar en la identificación de los responsables.