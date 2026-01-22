Ximena Fabiola Lincolao Pilquián, o más conocida en Estados Unidos como Ximena Gates-Hartsock (adoptó y cambió sus apellidos por su matrimonio), es académica y emprendedora radicada en Norteamérica. Ella acaba de ser nombrada por el presidente electo José Antonio Kast como futura ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Con una trayectoria en innovación tecnológica y participación cívica, asumirá el cargo el 11 de marzo, en reemplazo de Aldo Valle.

Lincolao, de 57 años, es licenciada en Literatura y Filosofía Española en la Universidad de La Serena y doctora en Administración y Políticas Públicas de la Universidad George Washington. Hija de una familia de Maipú, ha relatado que decidió emigrar en 1997 por la falta de oportunidades y el clasismo que percibía en Chile. En Estados Unidos construyó una carrera pública y privada marcada por la tecnología y la gestión.

De Maipú a Washington: la carrera de Ximena Lincolao (Gates-Hartsock)

Instalada en Washington D.C., comenzó trabajando como asistente en el gobierno local mientras aprendía inglés y estudiaba. Con el tiempo llegó a ocupar cargos directivos en educación, entre ellos la vice superintendencia distrital y la dirección del Departamento de Parques y Recreación, nombramiento otorgado por el alcalde Adrian Fenty en 2009. Su experiencia en el sector público estadounidense combinó gestión, innovación y liderazgo educativo.

Su incursión en el emprendimiento tecnológico se consolidó en 2012, cuando cofundó Phone2Action, una plataforma que conectaba a ciudadanos con legisladores y fomentaba la participación democrática. Posteriormente creó BuildWithin, empresa de formación tecnológica que utiliza inteligencia artificial para capacitar a trabajadores en habilidades digitales. Ambas iniciativas la posicionaron como referente en innovación cívica y tecnológica.

Reconocimientos y visión para la ciencia chilena

En 2024, mientras estaba en Estados Unidos, Ximena Gates-Hartsock fue entrevistada por Televisión Nacional de Chile en uno de los capítulos de la serie documental «10 Chilenas que están cambiando el mundo», mostrando un perifl de éxito empresarial de ella, siendo alguien que emigró de nuestro país formando una carrera ligada a la gestión, el emprendimiento y la tecnología.

Por otro lado, fue destacada por Forbes como una de las mujeres que impulsan la comunidad latina en EE.UU. y por Washingtonian como una de las «Titán de la tecnología». Su trabajo también ha sido citado por The Washington Post y The New York Times. Desde 2020 participa activamente en foros sobre el impacto de la tecnología en la democracia y el desarrollo de la inteligencia artificial.

En su visión, la ciencia debe vincularse directamente con el progreso social y productivo. Ha señalado que «este es el momento de Chile, y se construye con ciencia, tecnología e innovación». En su futura gestión, busca orientar la cartera hacia la transferencia tecnológica, la formación de capital humano avanzado y el impulso de áreas estratégicas como la tecnología cuántica.

Ahora de regreso a Chile y según el presidente electo, el nombramiento de Ximena Lincolao pretende reafirmar el compromiso del nuevo gobierno con la investigación y la innovación aplicada. Su llegada al ministerio buscará reflejar una mirada menos académica y más orientada a la ejecución práctica, con la meta de posicionar a Chile en la competencia global por el conocimiento y la tecnología.