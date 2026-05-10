Sony confirmó que presentará el «Xperia 1 VIII» el 13 de mayo a las 11:00 de Japón, con un evento transmitido por YouTube para todo el mundo. Eso sí, la compañía no mencionó explícitamente el nombre del dispositivo en el anuncio, pero el mensaje: «When brilliance comes full circle, the next one is coming» y los adelantos publicados apuntan directamente al próximo teléfono insignia de la marca.

Además del teléfono, distintas publicaciones coinciden en que Sony también presentaría una nueva cámara de formato completo y un lente durante el mismo evento.

El rediseño de cámaras de Xperia 1 VIII

Las filtraciones previas y los adelantos compartidos por Sony muestran un cambio en el diseño del equipo, especialmente en el módulo trasero. El dispositivo cambiaría la disposición vertical tradicional por una isla de cámaras con forma más cuadrada.

También se espera que el cuerpo sea ligeramente más ancho y grueso que el del Xperia 1 VII. Sin embargo, mantendría elementos característicos de la línea, como el conector 3.5 mm para audífonos y los parlantes estéreos frontales.

Las especificaciones técnicas mencionadas en las filtraciones incluyen una pantalla OLED de 6,5 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sony también insinuó un sistema de tres cámaras traseras con lentes de 16 mm, 24 mm y 70 mm.

Precio y disponibilidad

El teléfono apareció filtrado en Amazon con precios de hasta €1.868,99 en Alemania y £1.728 en Reino Unido. Las publicaciones ‘accidentales’ también indicaron que los envíos comenzarían el 26 de junio.

Las filtraciones también apuntaron además a una batería con autonomía de «dos días» y a un nuevo sensor para la cámara teleobjetivo. Eso sí, según los reportes coincidentes, este celular no tendría lanzamiento oficial en Estados Unidos y muy probablemente en el resto del el continente.