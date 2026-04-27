OpenAI estaría avanzando en el desarrollo de un teléfono inteligente centrado en agentes de inteligencia artificial que reemplazarían el uso de aplicaciones tradicionales, con una producción prevista para 2028, y el apoyo de socios clave en la cadena de suministro, según el analista Ming-Chi Kuo.

El reporte cuenta que la compañía trabaja junto a MediaTek y Qualcomm en el desarrollo de procesadores, mientras que Luxshare participará como socio exclusivo en el codiseño y la fabricación del equipo. Las especificaciones finales y los proveedores se definirían entre finales de este año y el primer trimestre de 2027.

OpenAI y los agentes de IA para sustituir apps

Kuo sostuvo que el dispositivo se basaría en un modelo donde los usuarios dejan de interactuar con múltiples aplicaciones y pasan a resolver tareas mediante agentes de IA capaces de operar de forma contextual. Este cambio implicaría una modificación en la forma en que se conciben las interfaces móviles.

El analista explicó que el teléfono es el único dispositivo capaz de capturar el estado completo del usuario en tiempo real, incluyendo ubicación, actividad y comunicaciones, lo que lo convierte en una base adecuada para la inferencia de estos sistemas.

También dijo que el control conjunto del hardware y el sistema operativo permitiría ofrecer un servicio integral, sin las restricciones que imponen los ecosistemas actuales sobre el acceso a funciones del dispositivo.

Integración técnica y estrategia de hardware

El sistema combinaría modelos de IA ejecutados en el dispositivo con procesamiento en la nube, donde las tareas más exigentes se derivarían a infraestructuras remotas, mientras que funciones básicas se gestionarían localmente con énfasis en consumo energético y gestión de memoria.

En paralelo, el proyecto se sumaría a las intenciones de la compañía en crear hardware que inicialmente no contemplaba teléfonos. Entre los desarrollos iniciales se hablaba de un parlante inteligente con integración de ChatGPT, además de otros dispositivos conectados como gafas y accesorios para la casa.

Kuo añadió que el modelo de negocio podría incluir suscripciones integradas con el hardware y la creación de un ecosistema de desarrolladores en torno a los agentes de IA. Asimismo, destacó que la participación de Luxshare en esta iniciativa podría reforzar su posición en la cadena de suministro de futuros dispositivos móviles, en un contexto donde el hardware de smartphones ya presenta un alto grado de madurez.