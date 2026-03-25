Con un mensaje en X, OpenAI anunció el cierre de Sora en el que señaló que está «diciendo adiós» y dijo que compartirá más detalles próximamente sobre los plazos de cierre de la aplicación y su API, así como sobre la posibilidad de guardar los contenidos generados por los usuarios.

Recordemos que Sora fue una plataforma y aplicación de videos generados con inteligencia artificial. Y OpenAI, apenas seis meses después de su lanzamiento, tomó esta decisión de acabarla afectando a usuarios como a su ecosistema de desarrolladores, en clara respuesta a un cambio de prioridades estratégicas y presiones por los costos que implica la generación de videos.

¿Por qué se acabó Sora?

Hay que considerar que el cierre se produce en paralelo a un ajuste interno de OpenAI para reducir costos y reorientar su estrategia de negocio, en momentos en que la compañía busca sostener su valoración y avanzar hacia una eventual salida a bolsa.

Con un simple mensaje en X, OpenAI anunció el fin de Sora.

En ese proceso, la empresa también dejó de lado otros proyectos y cambió su enfoque hacia productos con mayor utilidad profesional, especialmente en áreas como programación y análisis de datos, además de iniciativas orientadas al segmento empresarial.

Sora había alcanzado una rápida adopción inicial, con un millón de descargas en menos de cinco días tras su lanzamiento en septiembre, y llegó a posicionarse en los primeros lugares de la App Store. Sin embargo, el interés de los usuarios disminuyó en los meses siguientes, con caídas sostenidas en descargas y gasto dentro de la aplicación.

Uso, controversias y acuerdos

La app permitía crear y compartir videos cortos generados mediante texto, así como reutilizar contenido de otros usuarios en un formato similar al de redes sociales. Y por supuesto que desde su lanzamiento, esta generó preocupaciones por el uso de la tecnología para producir deepfakes y contenido no consensuado, lo que derivó en críticas de expertos y organizaciones, además de medidas de control por parte de la empresa frente a la creación de videos con figuras públicas.

En el plano comercial, el cierre también liquidó acuerdos importantísimos. Disney decidió no realizar una inversión de 1.000 millones de dólares vinculada al desarrollo de contenidos en la plataforma, tras la decisión de OpenAI de salir del negocio de generación de video.

La compañía indicó que el equipo detrás de Sora continuará trabajando en investigación de simulación del mundo físico con aplicaciones en robótica, mientras se definen los plazos para la desactivación definitiva del servicio y su infraestructura asociada.