ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok y dueña del polémico modelo de IA para videos «Seedance 2.0», suspendió el lanzamiento global de esta inteligencia artificial después de una serie de disputas por derechos de autor con estudios de Hollywood y plataformas de streaming.

Esta noticia surge a partir de un reporte publicado por el medio The Information, que citó a dos personas con conocimiento directo de la situación. Según ese informe, la compañía decidió detener temporalmente la expansión del sistema que planeaba realizar a mediados de marzo mientras revisa posibles implicaciones legales vinculadas al uso de material protegido por derechos de autor.

Conflictos con estudios por Seedance 2.0

Las tensiones surgieron después de que estudios de cine cuestionaran el uso de contenido protegido para entrenar o alimentar el sistema. Disney envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance al considerar que el modelo utilizó personajes de franquicias como Star Wars y Marvel sin autorización.

La empresa sostuvo que el modelo generó videos virales que incluían representaciones de personajes o celebridades, como una escena ficticia de pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt, lo que intensificó las críticas de la industria audiovisual.

Paramount Skydance envió una carta similar a ByteDance y organizaciones de la industria como la Motion Picture Association pidieron detener actividades que, según argumentaron, podrían infringir derechos de propiedad intelectual.

Revisión legal y ajustes técnicos al sistema

ByteDance presentó oficialmente Seedance 2.0 en febrero de 2026 como un modelo de generación de video multimodal capaz de crear clips de hasta 15 segundos a partir de texto, imágenes, audio y video. El sistema puede combinar hasta 12 archivos de entrada para producir contenido audiovisual.

La empresa señaló que la herramienta fue diseñada para usos profesionales en áreas como producción cinematográfica, comercio electrónico y publicidad, con el objetivo de reducir costos de producción de contenido.

Ante las disputas, la compañía comenzó a trabajar en nuevas restricciones técnicas para evitar la generación de material que pueda violar derechos de autor. Paralelamente, el equipo legal analiza posibles cambios antes de reactivar el despliegue internacional del modelo.