Por lo visto se asustó ByteDance y anunció que reforzará las medidas de control de su generador de video con inteligencia artificial «Seedance 2.0», tras recibir advertencias legales de estudios de Hollywood por presuntas infracciones de derechos de autor. Esta decisión de la compañía china ocurre justo después de que Disney enviara una carta de cese y desistimiento y de que organizaciones del sector acusaran a la herramienta de utilizar personajes protegidos sin autorización.

La versión 2.0 de Seedance se lanzó el 12 de febrero y permite crear videos realistas a partir de instrucciones de texto. En los últimos días, circularon en redes sociales muchos clips que mostraban personajes y celebridades reconocibles, lo que desató cuestionamientos sobre el uso de propiedad intelectual en Estados Unidos y otros mercados.

Mira algunos ejemplos de lo que puede crear este modelo de IA generativa:

Reclamos legales por el uso de Seedance 2.0

El viernes pasado, Disney envió una carta formal en la que acusó a ByteDance de suministrar a la herramienta una «biblioteca pirateada» con personajes de franquicias como Marvel y Star Wars. Según la compañía, Seedance presentó ese material como si fuera de dominio público. Entre los ejemplos señalados figuraron videos con Spider-Man, Darth Vader y otros personajes protegidos.

La Motion Picture Association (MPA), que representa a estudios como Netflix, Paramount, Warner Bros. Discovery y otros grandes productores exigieron que el servicio «cese inmediatamente» cualquier actividad infractora. Su presidente y consejero delegado, Charles Rivkin, afirmó que la plataforma incurrió en un uso no autorizado de obras protegidas a gran escala.

Además, Paramount Skydance también envió una notificación similar, según reportes citados por medios internacionales. El sindicato de actores SAG-AFTRA acusó a la herramienta de «infracción flagrante».

En respuesta, ByteDance declaró que respeta los derechos de propiedad intelectual y que tomó medidas para fortalecer las salvaguardas actuales con el fin de evitar el uso no autorizado de contenidos y de la imagen de personas. Eso sí, la empresa no detalló qué cambios implementará ni cómo funcionarán los nuevos controles.

Por otra parte, la compañía tampoco dijo qué datos utilizó para entrenar a Seedance 2.0. Previamente, indicó que la herramienta ya había suspendido la posibilidad de que los usuarios subieran imágenes de personas reales. Y en paralelo, el gobierno de Japón inició una investigación sobre ByteDance por posibles vulneraciones de derechos de autor por los videos hechos con personajes de anime.