Perplexity anunció y acaba de lanzar a «Personal Computer» para Mac, una función del asistente de inteligencia artificial que te deja ejecutar tareas directamente sobre los archivos locales, aplicaciones del sistema y la web. Una herramienta que ya comenzó a desplegarse y está disponible inicialmente para suscriptores del plan Max.

El sistema expande a Perplexity Computer y es presentado como una plataforma de automatización, al integrarse con el entorno local de tu computador. Esto le permite trabajar entre distintas aplicaciones y datos sin limitarse a un navegador específico.

Integración local con Personal Computer

Esta nueva herramienta de Perplexity conecta archivos, apps nativas y navegación web en un mismo flujo de trabajo. Puede acceder a carpetas del sistema para leer, escribir y organizar contenido, además de interactuar con aplicaciones como iMessage, Mail y Calendar en tu computador Apple.

Se activa mediante comandos de voz o texto, incluido un atajo de teclado, y permite iniciar tareas desde un iPhone con autenticación en dos factores para ejecutarlas en el equipo.

Entre sus funciones, puede completar listas de tareas, reorganizar archivos o comparar documentos locales con información en línea. Para esto se utilizan múltiples agentes basados en más de 20 modelos que dividen y ejecutan acciones en distintas aplicaciones.

También puede correr de forma continua en dispositivos como un Mac mini, donde permanece activo en segundo plano para tareas que requieren acceso constante a archivos y apps locales.

Control, seguridad y disponibilidad

El sistema crea archivos en un entorno aislado y permite evaluar y revertir cada acción que hace. Los usuarios pueden ver en tiempo real qué está haciendo, intervenir cuando sea necesario y detener su ejecución.

Estas funciones están orientadas a mantener el control sobre procesos que implican acceso a datos del equipo.

Personal Computer se lanzó para equipos Mac con macOS 14 o superior y su acceso está limitado al plan Perplexity Max, con un costo de $200 dólares mensuales. El despliegue es progresivo y prioriza a usuarios que se sumen a la lista de espera que la compañía publicó en su sitio web.