Es oficial y quizás una buena noticia para muchos. Microsoft canceló el desarrollo de Copilot para consolas Xbox y comenzó a retirar la función de la aplicación móvil, según confirmó la CEO de Xbox, Asha Sharma. La decisión es una reorganización interna enfocada en acelerar cambios dentro de la división y reducir funciones que, según explicó la ejecutiva, no coinciden con la dirección actual del negocio.

En un mensaje publicado en X, Sharma señaló que Xbox busca «moverse más rápido», fortalecer la relación con la comunidad y reducir fricciones tanto para jugadores como para desarrolladores. La ejecutiva también anunció ajustes en la estructura de liderazgo con la incorporación de nuevos perfiles procedentes del equipo CoreAI de Microsoft.

¿Qué pasará con Copilot en Xbox?

La herramienta se presentó originalmente como un asistente integrado para videojuegos capaz de ofrecer recomendaciones contextuales, ayuda durante partidas y sugerencias basadas en la actividad del usuario. Microsoft lanzó una versión beta para la aplicación móvil de Xbox en 2025 y también la habilitó en dispositivos con Windows 11 y en la portátil ROG Xbox Ally.

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026

Aunque la compañía todavía planeaba llevar la función a las consolas durante este año, Sharma confirmó que ese despliegue ya no seguirá adelante. En marzo, durante la Game Developers Conference, representantes de la compañía habían reiterado públicamente esos planes.

La medida aparece pocos meses después de la salida de Phil Spencer y Sarah Bond de la cúpula de Xbox. Sharma asumió el liderazgo de la división en febrero y desde entonces impulsó varios cambios internos, entre ellos una revisión de la estrategia de exclusividades y modificaciones en el modelo de Xbox Game Pass.

Reorganización interna y enfoque de IA

Parte de la reestructuración incluyó el traslado de ejecutivos vinculados a CoreAI hacia Xbox. Entre ellos figuran Jared Palmer, exvicepresidente de producto de CoreAI, quien trabajará en ingeniería e infraestructura; Tim Allen, ahora responsable de diseño en Xbox; y Evan Chaki, encargado de equipos de ingeniería orientados a simplificar el desarrollo.

Las declaraciones de Sharma también dan respuesta a inquietudes de usuarios sobre una mayor presencia de inteligencia artificial en productos de Xbox. Antes de asumir el cargo, la ejecutiva dirigía CoreAI dentro de Microsoft, lo que había generado dudas entre parte de la comunidad sobre el futuro enfoque tecnológico de la marca.

En otra declaración previa, Sharma sostuvo que los videojuegos «siempre serán arte creado por humanos» y desarrollados con herramientas tecnológicas proporcionadas por la empresa.