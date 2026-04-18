SNK y PLAION anunciaron el regreso de la NEOGEO con una nueva versión de su consola doméstica, llamada «NEOGEO AES+», que reproduce el hardware original y es compatible con cartuchos físicos, incorporando además salida HDMI para los televisores actuales. El dispositivo recupera la experiencia de la máquina lanzada en 1991 sin caer en la emulación, lo que permite ejecutar los juegos en condiciones equivalentes al sistema original.

El modelo mantiene el uso de cartuchos originales y nuevos, y utiliza chips ASIC reingenierizados para replicar el funcionamiento de la consola clásica. Esta decisión descarta tanto la emulación por software como el uso de FPGA, y permite una ejecución nativa del catálogo con el comportamiento del hardware histórico.

NEOGEO AES+: un hardware original con funciones actuales

La nueva consola incluye salida HDMI a 1080p con baja latencia, además de conservar conexiones A/V tradicionales para su uso en pantallas CRT. También incorpora interruptores DIP para ajustar idioma, modos de visualización y funciones como overclocking, junto con compatibilidad con tarjetas de memoria para guardar datos.

El sistema permite los controles clásicos y nuevos, incluyendo un arcade stick y un gamepad inspirado en el de NEOGEO CD. Ambos pueden conectarse mediante el puerto de 15 pines o de forma inalámbrica con un adaptador, e integran batería recargable por USB-C.

La NEOGEO AES+ se lanzará el 12 de noviembre con un precio base de $249,99 dólares, por debajo del costo original de $649,99 dólares en los años noventa. También habrá una edición especial por el 35 aniversario por $349,99 dólares, que viene con accesorios adicionales y el juego Metal Slug. Además, habrá un paquete completo que alcanza los $999,99 dólares con todos los periféricos y títulos disponibles.

Catálogo inicial y compatibilidad

El lanzamiento estará acompañado por una línea de 10 cartuchos físicos, entre ellos Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves y Samurai Shodown V Special. Estos juegos se venderán por separado como parte del catálogo inicial.

La consola mantiene un slot de cartuchos de tamaño completo, lo que garantiza compatibilidad con juegos originales de la década de 1990. Además, se contempla la reedición de títulos y accesorios, ampliando el ecosistema disponible para el sistema.