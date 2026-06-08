Apple inicia hoy, 8 de junio, la WWDC 2026, su conferencia anual para desarrolladores. Una edición especial porque será la última con Tim Cook a la cabeza de la compañía, presentando las próximas versiones de sus sistemas operativos y una profunda renovación de Siri.

La keynote comenzará a las 13:00 horas de Chile (10:00 en California) y nos presentará iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27, además de nuevas capacidades basadas en inteligencia artificial.

Y si bien ahora es la presentación principal, toda la conferencia se realizará hasta el 12 de junio. Apple transmitirá el evento a través de su sitio web, su canal oficial de YouTube (el video que está al inicio de este artículo), Apple TV y la aplicación de Apple Developer.

WWDC 2026 pondrá el foco en Siri y las mejoras de software

La principal novedad esperada para este año es la llegada de una versión renovada de Siri. Distintos antecedentes previos apuntan a que el asistente incorporará capacidades conversacionales más avanzadas, mayor comprensión contextual y soporte para procesar múltiples solicitudes dentro de una misma instrucción.

Esta actualización también vendrá con cambios visuales. Entre las funciones que han trascendido figura una nueva interfaz asociada a Dynamic Island y la posibilidad de utilizar una App independiente para Siri con un formato más cercano al de los asistentes conversacionales actuales.

La inteligencia artificial (Apple Intelligence) ocupará un lugar central en los anuncios. Además de Siri, Apple prepara nuevas herramientas para aplicaciones y servicios de su ecosistema. Entre ellas aparecen funciones para generar fondos de pantalla, mejoras en Image Playground, nuevas capacidades para Apple Health y la posibilidad de utilizar modelos de IA de terceros para determinadas tareas.

Otra de las novedades que se proyectan es una actualización de la aplicación Cámara con funciones de inteligencia visual más accesibles. También se esperan mejoras impulsadas por IA en Fotos, incluyendo herramientas para ampliar, mejorar o reencuadrar imágenes.

iOS 27 y macOS 27 apuntan a estabilidad, rendimiento y ajustes visuales

A diferencia de la renovación visual introducida el año pasado, iOS 27 estaría más enfocado en la optimización general del sistema. Entre los cambios previstos figuran mejoras de rendimiento, correcciones de errores y ajustes destinados a mejorar la autonomía de los dispositivos.

Eso no significa que desaparezcan las novedades visibles. Apple presentará mejoras en la interfaz de Liquid Glass (que no abandonarán), incluyendo nuevas opciones de personalización y controles adicionales para modificar la intensidad de algunos efectos visuales.

Safari también recibiría cambios, entre ellos la agrupación automática de pestañas. Wallet sumaría funciones para crear pases digitales a partir de entradas o tarjetas físicas y herramientas para dividir cuentas y solicitar pagos tras fotografiar un recibo.

En paralelo, iOS 27 podría incorporar compatibilidad con alternativas a AirPlay, como Google Cast. También se esperan nuevas funciones de accesibilidad anunciadas previamente por la compañía para VoiceOver, Magnifier, Voice Control y subtítulos.

Las novedades de inteligencia artificial llegarían igualmente a macOS 27. El sistema operativo también mantendrá Liquid Glass, aunque con ajustes orientados a mejorar la legibilidad. Safari, Fotos y Siri recibirían cambios similares a los previstos para iPhone e iPad.

Tampoco se esperarían anuncios importantes de hardware durante la conferencia, que este año volverá a concentrarse principalmente en el software y los servicios del ecosistema de Apple.