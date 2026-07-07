Google confirmó que su próximo evento «Made by Google» se realizará el 12 de agosto en Nueva York, lugar en el que presentará la nueva generación Pixel 11. La invitación enviada por la compañía a la prensa estadounidense anticipa el debut de los nuevos teléfonos y fija un cambio respecto de años anteriores.

Y si bien la invitación no detalla los productos que serán anunciados, incluye una animación e imagen de un teléfono (la que acompaña a este artículo) que corresponde a la familia Pixel 11, con un acabado en tono dorado o cobre. Además de los smartphones, distintas filtraciones coinciden en que Google también presentaría el Pixel Watch 5 durante el evento.

¿Qué esperar del Pixel 11?

Respecto a los nuevos teléfonos, los rumores (hasta ahora) apuntan a una línea compuesta por Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pro XL y Pro Fold. También dicen que Google mantendría un diseño muy cercano al de la generación anterior, aunque con algunos cambios puntuales según el modelo.

Entre las modificaciones mencionadas figuran bordes más delgados en el Pixel 11, una ligera reducción de grosor en el 11 Pro y el 11 Pro Fold, además de un rediseño del módulo de cámaras del modelo plegable. Otros también mencionan la posible incorporación de un sistema de luces traseras llamado «Pixel Glow» para notificaciones y estado del dispositivo.

Finalmente, otra de las novedades que aparece repetidamente en las filtraciones es que Google dejaría de ofrecer versiones con 128 GB de almacenamiento, por lo que los modelos base pasarían a comenzar con 256 GB. Y por supuesto, gracias a la crisis de los chips de almacenamiento, todos los equipos serán más caros.

Todas estas características deberán confirmarse oficialmente durante el evento programado para este 12 de agosto a las 18:00 horas (ET) en Nueva York. Misma hora que en Chile.