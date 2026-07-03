La carrera por crear hardware propio para inteligencia artificial sumó un nuevo paso. Si la semana pasada hablábamos de OpenAI presentando junto a Broadcom su futuro procesador «Jalapeño», hoy los rumores apuntan a Anthropic trabajando junto a Samsung.

Según información publicada por The Information, Anthropic inició conversaciones con los surcoreanos para fabricar un chip personalizado. Un proyecto que todavía se encuentra en una etapa temprana y que la empresa ni siquiera ha definido aspectos clave del diseño.

Anthropic también quiere chips propios

La posibilidad de que Anthropic desarrollara procesadores propios había surgido en abril, cuando apareció la información de que la compañía evaluaba esa alternativa como respuesta a la escasez de chips para inteligencia artificial. Ahora, las conversaciones con Samsung muestran que la iniciativa avanzó hacia una posible colaboración en fabricación, aunque todavía no existe una confirmación oficial de un acuerdo.

En Estados Unidos le preguntaron sobre el tema a Anthropic. Estos dijeron que su estrategia de cómputo seguirá apoyándose en una infraestructura diversificada que incluye chips de Google, Amazon y Nvidia. Respecto de una eventual alianza con Samsung, la compañía indicó que no tenía comentarios adicionales.

¿Y por qué Samsung?

De acuerdo con The Information, las conversaciones y el interés se centrarían en el proceso de fabricación de 2 nanómetros de Samsung, que podría convertirse en la tecnología elegida para producir el nuevo chip de Anthropic si el proyecto continúa avanzando.

Ese eventual contrato también mejoraría la posición de Samsung en su negocio de fundición. La surcoreana ya trabaja con Nvidia en la producción de chips destinados al entrenamiento y ejecución de modelos de IA y ambos colaboran en una fábrica de chips para inteligencia artificial en Corea del Sur. Además, Samsung mantiene conversaciones con Google sobre fabricación de procesadores y ya obtuvo pedidos de Tesla para producir sus próximos chips de IA.