La Mijia Smart Fish Tank 2 Pro es la más reciente pecera inteligente de Xiaomi que viene con alimentación automática, filtración por varias etapas y control a través de una app. El producto apareció en Xiaomi Youpin con un precio de preventa de 599 yuanes, mientras que la campaña de crowdfunding arranca este 24 de agosto en China.

El producto es un solo equipo con funciones pensadas en el cuidado diario de los peces. La pecera incluye un sistema de circulación de agua diseñado para conducir el flujo por distintos elementos de filtrado y reducir el retorno del agua, además de un sistema de alimentación que permite programar las raciones.

Pecera con pantalla LCD

Este sistema de filtración usa un recorrido específico para hacer pasar el agua por varias capas. El filtro biológico incorpora un canal en forma de U, que prolonga el contacto del agua con las bacterias beneficiosas. A esto se suman varias capas de algodón filtrante que retienen residuos, restos de comida y otras partículas.

La entrada de agua también tiene varias etapas para distribuir el flujo. Xiaomi sumó un puerto de expansión inteligente y resistente al agua de 5 W, compatible con accesorios como una lámpara ultravioleta o una varilla calefactora sin modificar la configuración de la pecera.

La bomba utiliza un motor brushless de cuatro polos y construcción de cobre, acompañado de elementos destinados a favorecer un flujo elevado. El diseño también contempla rejillas de entrada más grandes y un recorrido específico para el impulsor con el objetivo de reducir obstrucciones. Para disminuir el ruido, el conjunto incorpora un eje cerámico de baja resistencia, piezas de soporte, material aislante y un sellado del motor.

En el frontal, una pantalla LCD a color de 1,47 pulgadas muestra la temperatura del agua, el estado del equipo y las alertas. La información queda disponible directamente en la pecera, sin depender de la aplicación para consultar esos datos básicos.

El alimentador automático funciona en modos manual e inteligente y permite establecer horarios según las necesidades de los peces. Si se producen fallos durante la alimentación u otras operaciones, la aplicación Mijia puede enviar notificaciones al usuario.

Esta aplicación permite alimentar los peces a distancia, modificar el funcionamiento de la bomba y consultar la temperatura. El equipo también admite comandos mediante el asistente de voz Xiao Ai, entre ellos el encendido y apagado de las luces.

El sistema puede adaptar la iluminación, la filtración y otras estrategias de funcionamiento según la antigüedad de la pecera, la especie de los peces y su cantidad, de acuerdo con la configuración realizada por el usuario.

Entre los elementos físicos también figuran un diseño integrado con vidrio transparente, una tapa destinada a evitar que los peces salten y ventilación lateral para reducir la formación de condensación. Además, el equipo puede funcionar mediante una batería externa USB en caso de un corte de suministro eléctrico.