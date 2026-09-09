Apple presentó tres nuevos modelos de iPhone que se ubican en la parte más alta de su catálogo. El iPhone Duo es la entrada de la compañía al mercado de los teléfonos plegables, mientras que el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mantienen el formato tradicional y concentran las principales mejoras de la nueva generación.

El iPhone Duo utiliza un diseño plegable con pantalla flexible y permite usar el celular cerrado o desplegado, según la tarea. Este modelo también trae un sistema de cámaras orientado a fotografía y video, además de configuraciones que llegan hasta los 2 TB de almacenamiento.

En el caso del iPhone 18 Pro y Pro Max, Apple incorporó una cámara principal de 48 MP con apertura variable, que permite controlar la cantidad de luz que entra al sensor y ajustar aspectos de la fotografía. Los equipos también suman controles manuales para la cámara y nuevas herramientas para grabación y edición de video.

Ambos modelos utilizan el nuevo chip A20 Pro, acompañado de mejoras en el sistema de gestión térmica para mantener el rendimiento durante tareas exigentes. El iPhone 18 Pro tiene una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max alcanza las 6,9 pulgadas, y ambos ofrecen hasta 2 TB de almacenamiento.

Estos son los precios de los nuevos iPhone en Chile:

iPhone Duo

256 GB: $2.499.990

$2.499.990 512 GB: $2.759.990

$2.759.990 1 TB: $3.279.990

$3.279.990 2 TB: $4.059.990

iPhone 18 Pro

256 GB: $1.549.990

$1.549.990 512 GB: $1.809.990

$1.809.990 1 TB: $2.329.990

$2.329.990 2 TB: $3.109.990

iPhone 18 Pro Max

256 GB: $1.699.990

$1.699.990 512 GB: $1.959.990

$1.959.990 1 TB: $2.479.990

$2.479.990 2 TB: $3.259.990

La preventa del iPhone Duo comienza el 16 de octubre y estará final y comercialmente disponible el 23 de octubre. En el caso del iPhone 18 Pro y Pro Max, su preventa comienza este 12 de septiembre, estando disponible el próximo 22 de septiembre.