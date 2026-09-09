Sin duda el evento Apple de hoy tuvo las miradas puestas en el último producto que John Ternus anunció con el clásico «one more thing» que nos hace recordar a Steve Jobs. Me refiero al primer plegable de la manzana, el iPhone Duo. Y en paralelo a esto, hubo otros equipos que fueron presentados previamente y que de cierta forma estuvieron eclipsados por este nuevo teléfono. Me refiero al iPhone 18 Pro y Pro Max, además de los AirPods 5, Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.

De igual manera, como es lo estándar en la compañía de Cupertino, en los eventos de septiembre siempre esperamos a la nueva generación del iPhone y esto no cambió. Apple presentó el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus nuevos teléfonos de gama alta, con una cámara principal de 48 MP que vienen con apertura variable, el procesador A20 Pro y un nuevo sistema de gestión térmica. Los equipos también suman controles manuales para fotografía, mejoras en video y nuevas funciones de inteligencia artificial con iOS 27.

Estos nuevos modelos mantienen pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, respectivamente, y estrenan un Dynamic Island más chico capaz de mostrar hasta tres actividades en vivo al mismo tiempo.

iPhone 18 Pro y su nueva apertura variable para la cámara

La cámara principal Fusion de 48 MP trae por primera vez en un iPhone un sistema de apertura variable, formado por seis láminas que permiten modificar la apertura para controlar la profundidad de campo y la entrada de luz. El usuario puede seleccionar cuatro configuraciones desde la aplicación de la cámara, mientras que el sistema también hace ajustes automáticos.

El iPhone 18 Pro viene con controles manuales para apertura, velocidad de obturación y balance de blancos, además de un histograma para revisar la exposición. También se actualizaron los estilos fotográficos con controles de textura y grano.

En video, los celulares permiten aplicar efectos Cinematic después de grabar contenido de hasta 60 cuadros por segundo. El modo Time-lapse ahora permite registrar contenido en 4K y Dolby Vision HDR, mientras que Audio Mix viene con nuevos algoritmos para mejorar las voces y separar la música.

Otra función nueva es Apple Reference Image. En este modo, el sensor de la cámara registra información que Apple utiliza para generar una imagen de referencia inalterable. Esta puede visualizarse junto con la fotografía original en la aplicación Fotos para comparar ambas y comprobar si la imagen principal fue modificada.

El rendimiento queda a cargo del A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros. El chip cuenta con CPU de seis núcleos, GPU de siete núcleos y un Neural Engine Dual de 16 núcleos. Apple dice que la GPU es hasta un 40 % más rápida que la del A19 Pro y que el ancho de banda de memoria aumentó un 50 %.

El nuevo sistema térmico ahora cuenta con una cámara de vapor con tres veces más superficie que la utilizada en el iPhone 17 Pro. Según pruebas hechas por Apple, esta configuración permite hasta un 40 % más rendimiento sostenido frente a la generación anterior.

Ambos modelos incorporan el chip inalámbrico N1, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. El iPhone 18 Pro también estrena el módem celular C2, que según Apple consume un 15 % menos energía que el C1X y ofrece velocidades de subida superiores.

La autonomía alcanza hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y 45 horas en el iPhone 18 Pro Max en los modelos eSIM. El Pro puede alcanzar el 50 % de carga en unos 15 minutos mediante conexión cableada y en 30 minutos usando MagSafe.

Los dos teléfonos funcionan con iOS 27 y tendrán acceso a Siri AI en versión beta. El asistente puede utilizar información de mensajes, correos y fotografías, además de comprender el contenido mostrado en pantalla y responder preguntas sobre lo que la cámara está captando.

Apple también incluyó nuevas funciones de inteligencia artificial para edición fotográfica, como Spatial Reframing, Extend y una versión actualizada de Clean Up. En Safari, Notify Me permite recibir avisos sobre cambios en páginas web, como reposiciones de productos o modificaciones de precios.

Los modelos estarán disponibles con 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB de almacenamiento y en cuatro colores: negro, plateado, glacier y burgundy.

AirPods 5 y nuevos Apple Watch completan los lanzamientos

Los AirPods 5 ahora vienen con cancelación activa de ruido en un diseño abierto. Apple asegura que reducen hasta un 50 % más ruido que los AirPods 4 con ANC. También incluyen una nueva arquitectura acústica, Adaptive EQ y compatibilidad con Live Translation mediante Apple Intelligence.

La versión con estuche de carga inalámbrica agrega control de volumen mediante deslizamientos sobre el tallo y da hasta cinco horas de reproducción con ANC activado. Los AirPods 5 comenzarán a venderse el 18 de septiembre.

Ahora, viendo los relojes, el Apple Watch Series 12 trae como novedad la incorporación del sistema Health Sensing System y el chip S11. El reloj mide la frecuencia cardíaca cada cinco segundos y registra la variabilidad de la frecuencia cardíaca hasta 24 veces más a menudo que antes.

También entre las nuevas funciones está Readiness, que analiza actividad reciente, carga de entrenamiento, signos vitales y sueño para entregar una puntuación diaria de 0 a 10. El Series 12 mantiene hasta 24 horas de autonomía para uso diario y alcanza hasta 10 horas durante entrenamientos al aire libre.

Y el hermano mayor, Apple Watch Ultra 4, también utiliza el S11 y el nuevo sistema de sensores. Su batería ofrece hasta 50 horas de uso normal y hasta 84 horas en modo de bajo consumo. Para entrenamientos al aire libre, el modo Extended Workout llega hasta 25 horas, mientras que Max Extended Workout alcanza hasta 45 horas.

Los dos nuevos Apple Watch vienen además funciones de Audio Intelligence como Sound Recognition, Live Rewind y Siri Recap. Estas últimas dos llegarán en beta durante la segunda mitad de 2026.

En Chile, el iPhone 18 Pro parte en $1.549.990 CLP, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en $1.699.990 CLP. Ambos estarán disponibles con hasta 2 TB de almacenamiento. A nivel internacional, la preventa comenzarán el 12 de septiembre y la disponibilidad inicial está fijada para el 18 de septiembre.