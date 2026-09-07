Apenas un día después del evento en el que esperamos que Apple presente su primer teléfono plegable, Huawei pondrá en las tiendas chinas al nuevo «Mate XT 2», la evolución de su primer teléfono plegable triple, ahora con un nuevo sistema de bisagras y tomando prestado el sistema de pantalla de privacidad que introdujo Samsung este año.

Huawei presentó al Mate XT 2 hoy (lunes), manteniendo un panel flexible de 10,2 pulgadas cuando está completamente abierto, pero cambiando el mecanismo de plegado hacia afuera del modelo anterior. Al cerrarse, utiliza una pantalla exterior de 6,5 pulgadas, mientras que el panel OLED interno alcanza resolución 3K y una tasa de refresco LTPO de 1 a 120 Hz.

Mate XT 2 cambia el plegado y suma privacidad nativa

El nuevo sistema ahora dobla ambos lados de la pantalla hacia adentro, de modo que el panel flexible queda protegido cuando el teléfono está cerrado. Huawei también rediseñó las bisagras y dijo que el mecanismo busca mantener una apertura y un cierre suaves, además de reducir el pliegue visible de la pantalla.

Por otra parte, la versión de pantalla de privacidad de Huawei funciona modificando la emisión de luz de los píxeles para limitar la visibilidad desde los costados. La imagen continúa siendo visible para quien mira el teléfono de frente. La función no está disponible en todas las versiones y solo se incorpora en la configuración de 1 TB por 24.999 yuanes ($3.730 USD aproximadamente).

El Mate XT 2 pesa 299 gramos y tiene un grosor de 3,5 mm. También entrega resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua con una clasificación IP59.

En cuanto a su sistema fotográfico trasero, está compuesto por una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 40 megapíxeles y una cámara periscópica de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5 aumentos. El teléfono también incluye cámaras frontales de 8 megapíxeles en las partes interna y exterior.

Kirin 9050 Pro y hasta 2 TB de almacenamiento

El Mate XT 2 estrena el Kirin 9050 Pro, el nuevo procesador de Huawei. La batería tiene una capacidad de 5.600 mAh y admite carga por cable de 66 W y carga inalámbrica. El teléfono funciona con HarmonyOS 7, que viene con funciones de multitarea de forma nativa, además de la posibilidad de generar contenido con inteligencia artificial y el asistente Celia, además de otros agentes de IA integrados en el sistema.

Todas las configuraciones incluyen 16 GB de RAM. En China, los precios parten en 19.999 yuanes para 256 GB, siguen en 21.999 yuanes para 512 GB y llegan a 23.999 yuanes para 1 TB. La versión de 1 TB con pantalla de privacidad cuesta 24.999 yuanes y la edición Collector, con 2 TB, alcanza los 29.999 yuanes.