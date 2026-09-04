En el capítulo de Los Resistidos de esta semana (T03E03), abordamos los celulares que más problemas nos dieron a lo largo de los años, desde equipos con pantallas difíciles de usar hasta modelos cuyo software terminó limitando funciones básicas.

Antes de entrar al tema principal, conversamos sobre el próximo evento de Apple, programado para el miércoles 9 a las 14:00. Analizamos la posibilidad de que sea una presentación en vivo y revisamos lo que podría significar para la compañía la llegada de John Ternus a su nueva etapa.

Los celulares que quedaron en nuestra lista

Entre los equipos que revisamos estuvo el LG Cookie, lanzado en 2009 con software propio de LG. Su pantalla requería ejercer presión para registrar los toques y venía con un stylus. El bajo rendimiento también afectaba tareas tan simples como abrir el teclado y escribir mensajes.

También recordamos un teléfono chino que imitaba el diseño del iPhone y que incorporaba antena para televisión. César lo compró en la Zona Franca de Iquique por $75.000 CLP, alrededor de 2010, y posteriormente lo revendió en Santiago por $100.000 CLP. Aunque su apariencia imitaba al iPhone, no utilizaba iOS ni Android y su respuesta táctil era deficiente.

La conversación también incluyó aportes de la audiencia, con menciones al Sony Ericsson T230 y al Nokia C3, este último recordado por su diseño inspirado en BlackBerry.

Otro caso fue el Alcatel One Touch Fire, que llegó a Chile con Firefox OS. Su principal problema estaba en el ecosistema de aplicaciones: no permitía instalar servicios habituales como WhatsApp o Instagram.

Finalmente, Los Resistidos recordaron al Samsung Omnia con Windows Mobile como uno de los equipos que peor experiencia nos entregó, especialmente por sus problemas de interacción con la pantalla y porque Windows Mobile era horrendo.