Pollen Robotics presentó junto con Hugging Face un robot bípedo con forma de pato diseñado para experimentar con movimiento y aprendizaje por refuerzo. ¿Su nombre? «Microduck». Mide 25 centímetros y pesa menos de 800 gramos, e incorpora 15 motores, una cámara, un sensor de profundidad, dos unidades de medición inercial y un pico articulado capaz de recoger objetos.

El robot pato puede caminar, sentarse, agacharse y levantarse si se cae. También puede desplazarse sobre ruedas de forma opcional. Su propuesta apunta a que desarrolladores o quienes compren el robot entrenen nuevos comportamientos a través de simulaciones antes de llevarlos al dispositivo físico.

Microduck lleva el aprendizaje por refuerzo al hardware

El pato robótico llega con siete movimientos entrenados y un controlador, además de funciones para seguir un puntero láser, reaccionar ante el entorno y activar movimientos mediante etiquetas NFC. El SDK, la simulación y las herramientas de aprendizaje por refuerzo son de código abierto y permiten cambiar, volver a entrenar y desplegar comportamientos.

Microduck tiene 1 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, Wi-Fi, Bluetooth, dos antenas NFC, micrófono y parlante. No usa una voz para conversar: emite sonidos similares a los del animal y cada unidad recibe una identidad de audio propia al activarse por primera vez.

La batería extraíble da aproximadamente una hora de autonomía, según lo que esté haciendo. El paquete incluye batería, cable USB-C y controlador. Un kit de $39 USD incluye ruedas, pelota, puntero láser y etiquetas NFC.

Un robot pensado para probar comportamientos físicos

Pollen Robotics dice que su Microduck es como una plataforma para experimentar con movimientos en espacios pequeños. Su tamaño y peso minimizan las dificultades asociadas a las caídas durante las pruebas, mientras que su capacidad de recuperación evita tener que levantarlo después de determinados fallos.

La compañía diferencia esto con el de Reachy Mini, pensado para la interacción mediante visión, voz y movimientos expresivos estando sobre una mesa. Microduck se centra en que el robot actúe físicamente, desde moverse hasta recoger objetos y aprender nuevas conductas.

Si te animas por uno, este ya está disponible en preventa por $399 USD, en colores Cream, Graphite, Lavender y Sky. Las primeras entregas están previstas antes de Navidad de 2026 en Norteamérica, Europa y Reino Unido.