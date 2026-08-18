La empresa robótica china, Unitree, comenzará a cotizar este 19 de agosto en el mercado STAR de Shanghái después de adquirir 6.100 millones de yuanes, unos 905 millones de dólares, en su oferta pública inicial. Este movimiento coincide con la presentación de «Superman», el nuevo humanoide de la compañía, que según Unitree corre a 12,66 metros por segundo y salta verticalmente por dos metros.

La creación del robot habría tomado poco más de tres meses y la compañía dice que todavía se encuentra en desarrollo. Sus prestaciones fueron mostradas en un video de la propia Unitree y no cuentan con verificación independiente.

Superman alcanza 12,66 m/s en su video

La velocidad máxima mostrada son aproximadamente 45,6 km/h y supera la velocidad máxima que logró Usain Bolt en su récord mundial de 100 metros de 2009.

Unitree también mostró un salto de dos metros como superior al récord humano de salto vertical desde posición estática de 1,8 metros, describiendo ambos logros como parte de una prueba destinada a mostrar las capacidades dinámicas del nuevo humanoide.

En abril, el otro modelo humanoide de Unitree, H1, logró 10,1 metros por segundo durante una prueba en una pista de atletismo, aunque en ese momento reconocieron que podían existir errores de medición. En los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides del año pasado, uno de sus robots llegó a 4,78 metros por segundo.

El lanzamiento de Superman se da antes de la Conferencia Mundial de Robots que se hará en Beijing entre el 19 y el 23 de agosto, y de los segundos Juegos Mundiales de Robots Humanoides, programados del 22 al 26 de agosto. Unitree ganó cuatro pruebas en la primera edición de esos juegos, entre ellas los 400 metros, 1.500 metros, 100 metros con vallas y el relevo 4×100.