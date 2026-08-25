El Beijing Humanoid Robot Innovation Center consiguió que «Tiangong Ultra» completara los 100 metros en 8,86 segundos durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing. Este registro se dio en la semifinal de la categoría de robots grandes y quedó por debajo de los 9,58 segundos del récord mundial humano de Usain Bolt.

Tiangong había marcado 9,39 segundos en la jornada inaugural, por lo que volvió a mejorar su registro en la competencia. El salto fue considerable respecto de los 21,50 segundos que necesitó para ganar los 100 metros en la primera edición de los juegos, el año pasado.

Competencias y problemas con robots

La segunda edición del torneo reunió a 2.056 robots de 666 equipos, con pruebas que incluyen fútbol, tenis de mesa, boxeo, baile y distintas demostraciones. La competencia comenzó el 22 de agosto y finalizará el 26.

Tiangong llegó a la semifinal después de imponerse a Lightning, el humanoide desarrollado por Honor, durante la jornada inaugural. Lightning registró entonces 9,47 segundos. Honor había informado previamente un tiempo de 9,32 segundos en una prueba, según los datos publicados sobre la competencia.

Las carreras también expusieron las dificultades que todavía enfrentan estas máquinas para detenerse. Tras completar los 8,86 segundos, Tiangong golpeó una gruesa colchoneta instalada más allá de la meta para frenar el recorrido y cayó al suelo. Un pequeño incendio apareció en su torso después del impacto. En la otra semifinal, otro robot se desarmó durante la carrera.

El torneo también incluyó una media maratón para robots humanoides. Honor ganó esa prueba en abril con Lightning, que registró 50 minutos y 26 segundos.

Tiangong también superó otras marcas

El Beijing Humanoid Robot Innovation Center dijo que sus robots Tiangong habían superado cuatro récords mundiales humanos: 100 metros en 8,86 segundos, 400 metros en 38,15 segundos, 1.500 metros en 2 minutos y 21,64 segundos y un salto de 2,88 metros.

La mejora en los 100 metros fue especialmente rápida. En la edición inaugural, Tiangong ganó la prueba con 21,50 segundos; un año después, redujo ese registro a 9,39 segundos en la primera jornada y luego a 8,86 en la semifinal.

Otros equipos también presentaron máquinas orientadas a las pruebas deportivas. MirrorMe llevó a Beijing a Bolt, un humanoide de 1,75 metros y 75 kilogramos capaz de alcanzar 11 metros por segundo. Su director de tecnología, Jin Yongbin, dijo al medio local CCTV que la empresa aprovecha componentes y procesos vinculados con la cadena de suministro de la industria automotriz para desarrollar sus robots.