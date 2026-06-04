Una nueva generación de «Proteus» fue presentado por Amazon. El robot autónomo que utiliza en centros de distribución y logísticos, ahora contando con una capacidad inédita: recibir instrucciones mediante lenguaje natural. En otras palabras, los trabajadores podrán darle tareas usando frases conversacionales, mientras el sistema se encarga de definir rutas, prioridades y tiempos de ejecución.

Esta actualización es un plan con el que Amazon busca modernizar sus operaciones en Europa, invirtiendo más de 10.000 millones de euros en su red de centros logísticos europeos durante los próximos años y que prevé incorporar 25.000 nuevos trabajadores en la región como parte de esa expansión.

Un Proteus maximizado en los centros logísticos

Amazon presentó Proteus por primera vez en 2022 como su primer robot móvil totalmente autónomo. La versión original operaba en áreas de carga y descarga, donde transportó carros pesados de hasta casi 400 kilogramos y recorrer largas distancias dentro de las instalaciones.

La nueva versión mantiene esa función, pero amplía sus tareas. Ahora el sistema podrá operar en cualquier zona donde sea necesario mover mercancías, incluyendo el traslado de contenedores al llegar a una instalación, su desplazamiento entre estaciones de trabajo y el apoyo a distintas tareas dentro de centros logísticos y sitios de distribución.

El cambio más relevante está en la forma de interactuar con el robot. Hasta ahora, los empleados debían utilizar software específico o comandos técnicos para asignarle tareas. Con la integración de nuevas capacidades de inteligencia artificial, Proteus podrá interpretar instrucciones habladas, de manera similar a una conversación entre compañeros de trabajo.

Scott Dresser, vicepresidente de Amazon Robotics, explicó que el trabajador solo deberá indicar qué necesita hacer y el sistema determinará automáticamente aspectos como la prioridad de la tarea, la ruta más adecuada y el momento de ejecución.

El nuevo Proteus se encuentra actualmente en fase de pruebas dentro y su despliegue en Europa está previsto para el primer semestre de 2027.

Amazon quiere más robots

La compañía situó el lanzamiento como parte de una estrategia de automatización y asistencia robótica. Junto con Proteus, Amazon confirmó la expansión de Vulcan, su primer robot con capacidad de percibir objetos mediante sensores táctiles, y de Stark, un sistema colaborativo diseñado para manipular contenedores y reducir tareas repetitivas de levantamiento de carga.

Stark nace a partir de una propuesta realizada por un empleado de operaciones y ya fue probado en Barcelona. Amazon indicó que planea extenderlo a 15 instalaciones europeas antes de 2027.

En el caso de Vulcan, la empresa destacó que combina visión y sensibilidad táctil para trabajar en entornos densamente ocupados. Tras su desarrollo inicial en Estados Unidos, el sistema ya se utiliza en instalaciones de Alemania para realizar tareas de selección de productos más complejas.

Estas tecnologías, en su idea romántica, buscan asumir labores físicamente exigentes y permitir que los trabajadores se concentren en actividades como la gestión de inventarios y el control de calidad. Además, Amazon reiteró que la expansión de la automatización irá acompañada de nuevas contrataciones.