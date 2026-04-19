En la media maratón de robots humanoides que se realizó hoy (19 de abril) en Pekín, sorprendentemente varias máquinas superaron los tiempos de corredores humanos y batieron el récord mundial de distancia, en una competencia que reunió a miles de participantes y mostró los avances en velocidad, autonomía y estabilidad de estos sistemas en comparación a esta misma competencia del año pasado.

El robot ganador, desarrollado por Honor, completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, un registro inferior a la marca mundial de 57:20 establecida por el ugandés Jacob Kiplimo en marzo pasado. Una prueba que fue parte de un evento en Beijing E-Town que convocó a más de 100 equipos y miles de corredores en circuitos paralelos.

Resultados y desempeño en la media maratón

Aunque un robot controlado de forma remota cruzó la meta en 48:19, el título de campeón se le otorgó al modelo autónomo según el sistema de puntuación establecido. En total, cerca del 40 % de los robots completaron el recorrido de forma autónoma, mientras el resto operó con asistencia remota.

La carrera incluyó distintos tipos de terreno, como pendientes, curvas y tramos estrechos, diseñados para evaluar la capacidad de navegación. Robots y corredores humanos avanzaron en rutas separadas para evitar interferencias, con una participación aproximada de 12.000 personas junto a los equipos tecnológicos.

Y como era de esperarse, algunos dispositivos presentaron fallos durante la prueba, con caídas en la salida y colisiones contra barreras, lo que reflejó limitaciones aún presentes en el desarrollo de estos sistemas.

Desarrollo tecnológico

Los equipos de Honor ocuparon los primeros lugares con robots diseñados a partir de parámetros de corredores humanos, como extremidades de hasta 95 centímetros y sistemas de refrigeración líquida adaptados de la industria de teléfonos inteligentes.

Pese a los avances observados en la media maratón, expertos señalaron que la adopción comercial de robots humanoides sigue en fase experimental, especialmente en tareas que requieren destreza manual y percepción compleja del entorno.

China impulsa el desarrollo del sector mediante políticas públicas y apoyo a empresas tecnológicas, con el objetivo de ampliar aplicaciones industriales y fortalecer su posición en la industria global de la robótica.