Meta comenzó a activar mundialmente sus nuevas suscripciones pagadas: Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus. Una estrategia con la que la compañía busca sumar funciones exclusivas a sus aplicaciones, además de sacarnos dinero a través de nuevas vías de ingresos más allá de la publicidad. Los planes parten desde los $2,99 USD mensuales e incluyen herramientas de personalización, métricas adicionales y funciones orientadas a usuarios frecuentes, creadores y perfiles con audiencias activas.

La empresa también confirmó que probará nuevas suscripciones vinculadas a Meta AI y a cuentas profesionales bajo la marca «Meta One». Los primeros ensayos de este Meta One arrancarán en mercados seleccionados durante las próximas semanas e incluirán planes con funciones avanzadas de inteligencia artificial, posicionamiento de contenido y herramientas de crecimiento para negocios y creadores.

WhatsApp Plus y las nuevas funciones pagadas de Meta

Los nuevos planes para consumidores quedaron divididos por plataforma. En específico, Instagram Plus y Facebook Plus costarán $3,99 USD al mes, mientras que WhatsApp Plus tendrá un precio de $2,99 USD mensuales. De igual forma, y por experiencias pasadas con Meta Verified, te recomendamos validar estos precios directamente vía web y no a través de las aplicaciones. Hemos detectado diferentes valores anteriormente cuando pagas por iOS, Android o directamente en tu navegador de computador.

En Instagram, tal como te contamos hace unos días, Meta incorporó herramientas enfocadas en Stories y personalización del perfil. Los suscriptores podrán ver cuántas veces se reprodujo una historia, crear listas ilimitadas de audiencia más allá de «Mejores amigos», extender la duración de las Stories y destacarlas una vez por semana para aumentar visualizaciones. También podrán revisar historias sin aparecer como espectadores y buscar usuarios específicos dentro de la lista de visualizaciones.

La suscripción además agrega reacciones animadas «Super Heart», íconos personalizados para la aplicación, nuevas tipografías para la biografía y más espacios fijados en el perfil. Otra de las funciones permite publicar directamente en el perfil sin que el contenido aparezca en el feed de seguidores.

Facebook Plus copia buena parte de esas herramientas. Entre las funciones confirmadas aparecen la posibilidad de extender las Stories hasta 48 horas, cambiar el ícono de Facebook o Messenger, usar reacciones animadas y acceder a estadísticas de reproducciones y revisualizaciones.

En el caso de WhatsApp Plus, Meta apostó por opciones centradas en personalización y mensajería. El plan incluye temas visuales para la app, tonos personalizados, stickers premium, más chats fijados y herramientas para modificar listas y conversaciones.

Meta aclaró que estos nuevos planes no reemplazan a Meta Verified, el servicio de verificación de identidad y protección contra suplantaciones que la compañía lanzó anteriormente. Ambas ofertas coexistirán por ahora como productos separados.