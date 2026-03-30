Meta comenzó a probar un servicio de suscripción en Instagram llamado «Instagram Plus», que trae funciones exclusivas como ver historias sin aparecer en la lista de visualizaciones (básicamente un modo incógnito). Una prueba que ya realiza en un número limitado de países y es parte de los planes de la empresa para expandir su oferta de servicios pagos dentro de sus apps.

El nuevo plan se centra bastante en las historias y añade herramientas que modifican tanto la visibilidad como el control del contenido. Entre ellas, permite ver una historia sin que el creador de esta lo sepa y acceder a datos sobre cuántas veces fue reproducida nuevamente, además de buscar cuentas específicas dentro de la lista de visualizaciones.

Funciones principales de Instagram Plus

La suscripción incluye la posibilidad de crear múltiples audiencias para las historias, lo que amplía las opciones frente a la lista de «Mejores amigos». También permite extender la duración de una historia por otras 24 horas y destacar una publicación para darle mayor visibilidad dentro de la bandeja.

A esto se suma una función de vista previa que deja ver parte de una historia sin aparecer como espectador, junto con reacciones especiales como «super hearts» o «Superlike». Características que son parte de un conjunto de herramientas centradas en personalizar la experiencia y ofrecer más control sobre la interacción con el contenido.

Precio y pruebas

Como les decíamos, Instagram Plus ya está en fase de prueba. ¿Dónde? En países como México, Japón y Filipinas, aunque Meta no detalló oficialmente todos los mercados. Y eso que incluso crearon una página de esta suscripción en su sección de ayuda, pero sin incluir ninguna información extra.

Los precios que han sido filtrados varían según la región: 39 pesos mexicanos, 319 yenes y 65 pesos filipinos mensuales, con valores cercanos a los $2 dólares o menos. Eso sí, en algunos casos, la compañía también ofrece un periodo de prueba gratuito de un mes, según muestran capturas vistas dentro de la aplicación.

Esta suscripción es independiente de Meta Verified, el servicio orientado a creadores y empresas que incluye verificación de cuentas. Por ejemplo, Instagram Plus no entrega un ticket azul, para que se hagan una idea.