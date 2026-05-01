Reciente la red social de fotos y videos de Meta, anunció que dejará fuera de sus recomendaciones orgánicas a cuentas que publican contenido reutilizado o sin modificaciones notorias, una medida que afecta a agregadores y perfiles en Instagram que dependen de material ajeno y que busca redirigir la visibilidad hacia creadores originales.

Esta actualización cambia las reglas que antes se aplicaban solo a los Reels hacia otros formatos de la plataforma, como las fotos y publicaciones en carrusel. Desde ahora, este tipo de contenido solo podrá aspirar a distribución amplia si cumple con criterios de originalidad definidos por la plataforma.

Cambios en el algoritmo de Instagram

A partir de ahora, las publicaciones consideradas «no originales» dejan de aparecer en secciones de descubrimiento como Explore o recomendaciones a usuarios que no siguen esas cuentas. Sin embargo, el contenido seguirá siendo visible para seguidores existentes.

El cambio no se limita a publicaciones individuales, sino que considera el comportamiento global de una cuenta durante un periodo continuo. Si la mayoría de sus publicaciones corresponde a material reutilizado, perderá elegibilidad para recomendaciones hasta que incorpore contenido propio en una ventana aproximada de 30 días.

Instagram dice que un contenido ‘original’ es aquel creado íntegramente por el usuario o transformado de manera evidentemente notoria, lo que incluye ediciones con aportes claros como comentarios, narrativa, humor o reinterpretaciones visuales. En cambio, acciones como añadir marcas de agua, recortar imágenes o replicar publicaciones con créditos visibles no cumplen con ese estándar.

¿Qué contenido se verá afectado?

En definitiva, las restricciones apuntan directamente a cuentas agregadoras que recopilan publicaciones virales, capturas de otras redes o compilaciones de contenido sin aportar cambios. Esto incluye formatos populares como resúmenes de publicaciones de X, clips repetidos o galerías desde otras redes sociales.

Meta también indicó que incluso cuentas temáticas o curatoriales podrían verse impactadas si no incorporan una contribución creativa identificable. En paralelo, recomendó prácticas como colaboraciones con autores originales o el uso de herramientas nativas de reposteo para mantener la atribución.

Todos estos cambios no han estado ajenos a polémicas. Muchos dudan de cómo se determinará la autoría en contenidos que son ampliamente difundidos, especialmente en el caso de memes o publicaciones antiguas que circulan entre distintas plataformas. Para estos casos, los usuarios pueden revisar su estado mediante herramientas internas como Account Status y solicitar revisiones si consideran que su alcance fue restringido por error.