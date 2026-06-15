Una copia sellada de Super Mario Bros. para NES se vendió por 3 millones de dólares en una subasta organizada por Heritage Auctions. Una cifra que estableció un nuevo récord para un videojuego y superó la marca anterior de 2 millones de dólares alcanzada por otra copia del mismo título en 2021.

La pieza es a una edición temprana del juego, conservada dentro de su caja original y sellada con una ‘etiqueta adhesiva de brillo’ (gloss sticker seal), una característica que la distingue de las versiones posteriores protegidas con plástico retráctil. La copia recibió una calificación PSA 9.6 A++, una de las más altas otorgadas para este tipo de artículos de colección.

Por qué esta copia de Super Mario alcanzó ese valor

Según Heritage Auctions la copia pertenece a la segunda tirada de producción de Super Mario Bros. y corresponde al ejemplar sellado más antiguo confirmado de esa edición. La casa de subastas dijo además que solo se conocen tres copias selladas de esta variante, y que la vendida por 3 millones de dólares es la mejor conservada de todas.

Esta etiqueta hace a esta variante del juego tan especial.

Otro factor relevante fue su procedencia. El videojuego fue descubierto hace apenas unos meses dentro de un paquete de consola NES Control Deck completamente nuevo, donde permaneció guardado y sin manipulación durante cerca de cuatro décadas.

Esta variante se caracteriza por utilizar un sello adhesivo brillante para cerrar la caja. Nintendo empleó ese sistema durante un período breve antes de adoptar el envoltorio plástico que posteriormente se transformó en el estándar para sus juegos. Debido a ello, encontrar ejemplares intactos de esta edición resulta especialmente difícil para los coleccionistas.