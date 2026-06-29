WhatsApp arrancó el despliegue de una nueva función que te dejará reservar un nombre de usuario para conversar sin compartir tu número de teléfono. Y de entrada debemos advertirte que esto tomará tiempo, porque la propia compañía indica que el proceso tomará meses en aparecer como opción en las apps de los usuarios.
También es importante dejar en claro que esto no reemplaza el número de teléfono, porque este seguirá siendo obligatorio para crear una cuenta y activarla. Lo que ayuda el hecho de tener un nombre de usuario es que podrás compartir tu contacto para conversar en la app de mensajería, sin entregar otro dato.
La compañía abrió un proceso de reserva para el registro de los nombres de usuario de forma anticipada, esto porque superan los 3.000 millones de usuarios, lo que aumenta las probabilidades de que distintas personas quieran utilizar el mismo identificador (handle). WhatsApp notificará dentro de la aplicación cuándo la función esté disponible para cada usuario y país.
Más privacidad con un nombre de usuario
Consideren que tu futuro nombre de usuario en WhatsApp será un identificador único que comenzará con el símbolo @ y será diferente del nombre visible del perfil. Mientras el nombre del perfil no necesita ser exclusivo, el nombre de usuario sí deberá ser único dentro de la plataforma.
Cuando la función esté completamente habilitada, las personas o empresas que reciban un mensaje por primera vez ya no verán el número de teléfono del usuario, siempre que este haya activado un nombre de usuario. En su lugar, aparecerá ese identificador.
Por otro lado, WhatsApp dejó en claro que no existirá un directorio público ni un sistema de búsqueda de nombres de usuario, por lo que solo podrán iniciar una conversación quienes conozcan el identificador exacto. Además, los usuarios podrán añadir una clave opcional para que otras personas necesiten tanto el nombre de usuario como esa clave antes de enviar un mensaje.
Los nombres de usuario podrán tener entre 3 y 35 caracteres, podrán modificarse o eliminarse en cualquier momento y deberán cumplir las políticas de la plataforma. Si un usuario elimina o cambia el nombre, ese identificador podría volver a quedar disponible para que otra persona lo use.
¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?
- Actualiza WhatsApp a la versión más reciente disponible.
- Abre la aplicación y entra en Configuración.
- Selecciona Cuenta.
- Toca la opción Nombre de usuario cuando aparezca disponible para tu cuenta.
- Elige un nombre de usuario único o utiliza el generador integrado si necesitas ayuda para crear uno.
- Confirma la reserva. El nombre quedará apartado para tu cuenta y ningún otro usuario podrá reclamarlo.
- Espera la notificación de WhatsApp cuando la función se active. Solo desde ese momento el nombre de usuario podrá utilizarse para recibir mensajes y llamadas sin compartir el número de teléfono con personas que no lo tengan guardado.
Mientras el sistema continúa desplegándose, el nombre de usuario reservado no será visible para otras personas ni podrá utilizarse para establecer contacto. WhatsApp dijo que la reserva es completamente opcional y recomendó mantener la app actualizada para recibir la función cuando llegue al país del usuario.