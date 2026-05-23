Durante años utilizamos Google Analytics como plataforma principal para medir el tráfico de nuestro sitio. Sin embargo, el cambio a GA4 terminó aumentando la complejidad del sistema y volvió más difícil interpretar métricas básicas dentro del equipo. En paralelo, comenzamos a probar «Independent Analytics», un plugin para WordPress que se instala directamente en el sitio y que apuesta por una lectura mucho más simple de los datos.

La transición no ocurrió de un día para otro. Ambos sistemas convivieron durante bastante tiempo mientras comparábamos métricas, reportes y comportamiento del tráfico. Finalmente, decidimos este año, eliminar Google Analytics y mantener únicamente Independent Analytics junto a herramientas como Google Search Console y plataformas publicitarias de Google, que seguimos utilizando por separado.

Independent Analytics apuesta por métricas más simples y controladas

Independent Analytics funciona como un plugin integrado directamente en WordPress. A diferencia de Google Analytics, no depende de dashboards externos ni de configuraciones complejas para comenzar a registrar visitas. La instalación toma pocos minutos y el sistema empieza a recopilar datos inmediatamente desde el panel de administración del sitio.

Tanto la versión gratuita, como la Pro, se acceden desde el Escritorio de WordPress.

Parte importante de su propuesta está en la privacidad y el control de datos. El plugin almacena la información en el propio servidor del sitio, sin utilizar cookies ni enviar datos a plataformas externas. Eso también evita varios de los problemas asociados al consentimiento de cookies y las restricciones de privacidad que afectaron a Google Analytics en distintos países europeos tras la llegada del GDPR.

En la práctica, la principal diferencia apareció en la experiencia diaria de uso. Las métricas resultaron mucho más fáciles de entender y compartir dentro del equipo, especialmente para personas que no trabajan constantemente con analítica digital. Reportes como páginas más vistas, tráfico por origen, dispositivos o ciudades aparecen organizados directamente dentro de WordPress y con menos capas de navegación que GA4.

El plugin también ofrece una versión gratuita bastante funcional. Esa versión permite registrar tráfico, páginas vistas, referencias, dispositivos y datos geográficos sin límites de visitas ni restricciones de tiempo. En nuestro caso, esa edición gratuita sirvió inicialmente para comparar resultados con Google Analytics antes de tomar una decisión definitiva.

La versión Pro agrega herramientas más avanzadas como campañas UTM, analítica en tiempo real, seguimiento de formularios, estadísticas para WooCommerce, seguimiento de clics y reportes automatizados por correo. La decisión de pagar una licencia de por vida llegó después de varios meses utilizando ambas plataformas en paralelo, principalmente porque Independent Analytics terminó cubriendo todo lo que necesitábamos para el sitio.

La versión Pro incluye muchas otras opciones como seguimiento de clics y visitas a tiempo real.

Las diferencias con GA4 aparecieron en métricas básicas

Uno de los aspectos más llamativos durante las pruebas fue la diferencia entre las métricas reportadas por Independent Analytics y Google Analytics. Eso ocurrió especialmente en indicadores como tiempo de permanencia y tasa de rebote.

En nuestro caso, Google Analytics mostraba tiempos promedio de permanencia considerablemente altos para un sitio de noticias, junto a tasas de rebote más optimistas de lo esperado. Independent Analytics, en cambio, entregó cifras más acotadas y consistentes con el comportamiento real que solemos observar en contenidos informativos de consumo rápido.

Eso no significa necesariamente que uno de los sistemas esté equivocado. Ambos utilizan metodologías distintas para interpretar sesiones, eventos y comportamiento de usuarios. Sin embargo, las métricas de Independent Analytics terminaron pareciéndonos más realistas para el tipo de tráfico que recibe nuestro sitio.

La diferencia también apareció en la forma de acceder a los datos. Mientras GA4 obliga muchas veces a navegar entre múltiples menús, filtros y configuraciones para encontrar información básica, Independent Analytics mantiene una estructura mucho más directa. Eso redujo considerablemente el tiempo necesario para revisar reportes o compartir estadísticas con otras personas del equipo.

Otro punto relevante es que Independent Analytics no intenta reemplazar todas las capacidades empresariales de Google Analytics. GA4 sigue ofreciendo herramientas mucho más avanzadas para grandes compañías, análisis complejos o integraciones publicitarias a gran escala. Pero para muchos sitios WordPress, especialmente medios pequeños, blogs, tiendas WooCommerce o proyectos editoriales independientes, esa complejidad extra no siempre resulta necesaria.

Actualmente, como les dije, seguimos utilizando servicios de Google como Search Console y herramientas publicitarias, pero toda la analítica interna del sitio quedó centralizada en Independent Analytics, que continúa funcionando directamente desde nuestra instalación de WordPress. ¿Mi consejo? Prueben la versión gratuita y dejen corriendo ambos sistemas para que saquen sus propias conclusiones.