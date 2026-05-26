Ferrari presentó este lunes al «Ferrari Luce», su primer modelo completamente eléctrico. En una apuesta que llega en medio de las dudas que atraviesa el mercado de los vehículos eléctricos de lujo. El nuevo auto, desarrollado junto al estudio de diseño LoveFrom de Jony Ive y Marc Newson, rompe con varios rasgos históricos de la marca italiana: tiene cuatro puertas, cinco asientos y una estética que generó reacciones divididas.

La compañía mostró el modelo en Roma y confirmó que comenzará a tomar pedidos de compra esta misma semana en Italia, donde tendrá un precio inicial de 550.000 euros. Ferrari dijo que el Luce fue desarrollado durante cinco años y que mantiene el foco en el desempeño, pese a incorporar una batería de 122 kWh y un peso cercano a los 2.260 kilos.

Ferrari Luce cambia el diseño tradicional de la marca

Como les decíamos, este automóvil fue diseñado junto a LoveFrom, la firma fundada por el exdirector de diseño de Apple, Sir Jony Ive, y el diseñador industrial Marc Newson. Ferrari buscó una propuesta distinta a la de su estudio interno y apostó por una carrocería dominada por superficies de vidrio y aluminio pulido, con una arquitectura más cercana a un gran turismo eléctrico que a un superdeportivo tradicional.

El modelo incorpora cuatro motores eléctricos, uno por rueda, con una potencia total cercana a los 1.050 caballos. La compañía asegura que acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h. Además, utiliza una arquitectura de 800 voltios compatible con carga rápida de hasta 350 kW.

También confirmaron que el Luce entrega una autonomía aproximada de 530 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Distintos reportes especializados señalaron que la cifra podría reducirse en pruebas bajo estándares estadounidenses.

Aunque Ferrari ya había ingresado al segmento híbrido, el Luce es otro cambio para la compañía: es el primer Ferrari totalmente eléctrico, el primero con cinco plazas y el primero con una configuración de cuatro puertas orientada a mayor espacio interior. El acceso a las plazas traseras se hace mediante puertas de apertura inversa.

En el interior, LoveFrom rediseñó casi por completo la experiencia habitual de Ferrari. El panel central puede girar hacia el conductor o pasajero mediante un soporte articulado, mientras que la instrumentación combina pantallas OLED con controles físicos, superficies de aluminio reciclado y controles inspirados en instrumentos aeronáuticos.

Ferrari también desarrolló un sistema específico para conservar parte de la identidad sonora de la marca. En lugar de replicar artificialmente un motor de combustión, el Luce utiliza un acelerómetro instalado en el eje trasero que capta las vibraciones naturales de los motores eléctricos y las amplifica a través del sistema de audio del vehículo.

Dudas en el mercado eléctrico de lujo

La llegada del Ferrari Luce se da en un mal momento para los fabricantes de autos deportivos y de lujo. Marcas como Lamborghini y Porsche redujeron o retrasaron parte de sus planes eléctricos debido a una demanda menor a la esperada y a la presión competitiva de fabricantes chinos. Otros, como Sony y Honda, simplemente cancelaron.

Ferrari tampoco quedó completamente al margen de esas señales. En octubre pasado, la compañía rebajó sus expectativas de electrificación y proyectó que los modelos completamente eléctricos representarán el 20 % de su catálogo hacia 2030, por debajo del 40 % que había previsto anteriormente.

Por otro lado, el lanzamiento del Luce también provocó reacciones inmediatas en redes sociales y foros especializados. Algunos seguidores criticaron el abandono de líneas más agresivas y tradicionales asociadas a Ferrari, mientras otros destacaron la propuesta visual y tecnológica del nuevo modelo.

Las dudas también se vieron en el mercado financiero. Las acciones de Ferrari cayeron cerca de un 6 % en la bolsa de Milán tras la presentación del vehículo, en medio de preguntas sobre cuánto interés real existe por un Ferrari eléctrico con un precio superior a los $640.000 dólares.