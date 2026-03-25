La empresa conjunta de dos grandes japonesas, Sony Honda Mobility, decidió cancelar el desarrollo y lanzamiento de los vehículos eléctricos «Afeela», incluidos el modelo Afeela 1 y una segunda unidad en fase de desarrollo, tras una revisión de Honda que alteró las bases tecnológicas del proyecto conjunto. La situación llevó a la terminación de uno de los intentos más relevantes de colaboración entre ambas compañías en el mercado de vehículos eléctricos.

Esta compañía creada en 2022 por Sony Group Corporation y Honda Motor Co., explicó que el cambio responde a la reevaluación de la estrategia de electrificación anunciada por Honda el 12 de marzo de 2026, lo que impidió utilizar tecnologías y activos previamente comprometidos para el desarrollo de los modelos.

Recordemos que esta reevaluación de Honda, también liquidó casi por completo a la «Honda 0 Series».

La muerte del proyecto Afeela

Como consecuencia, Sony Honda Mobility concluyó que no existía una vía viable para llevar los vehículos Afeela al mercado, según lo planificado originalmente. La decisión afecta tanto al sedán Afeela 1 como al segundo modelo que estaba en desarrollo dentro de la misma línea.

La compañía también informó que reembolsará completamente las reservas pagadas por clientes en California, donde se había abierto el proceso anticipado de pedidos con un depósito de $200 dólares.

Revisión estratégica

Esta noticia llega en momentos difíciles para Honda dentro del negocio de la electrificación. La automotriz sufrió importantes pérdidas vinculadas a su inversión en vehículos eléctricos, en un momento cargado de cambios regulatorios y de mercado, incluidos ajustes en incentivos y condiciones comerciales en Estados Unidos.

En paralelo, Sony Honda Mobility señaló que continuará evaluando su dirección empresarial futura junto a sus dos matrices, sin detallar nuevos plazos ni proyectos concretos relacionados con Afeela o la existencia propia de este joint venture.

