El uso de puertas con manillas ocultas y sistemas de apertura exclusivamente electrónicos en los vehículos queda absolutamente prohibido en China, tras una serie de accidentes en los que los ocupantes quedaron atrapados después de choques y fallas eléctricas. La nueva regla, anunciada por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, obliga a incorporar mecanismos mecánicos de apertura desde el interior y el exterior.

La normativa afectó principalmente a los llamados ‘vehículos de nueva energía’, una categoría que incluye eléctricos, híbridos y modelos con celdas de combustible, donde las manillas retráctiles se volvieron comunes en la última década. Las autoridades chinas señalaron que estos sistemas pueden dejar de funcionar tras impactos severos o incendios, impidiendo el rescate oportuno de los ocupantes.

Nuevas reglas para las puertas

Cada puerta de pasajeros, con excepción del maletero, deberá contar con una manilla mecánica externa accesible mediante un espacio empotrado de al menos 6 centímetros por 2 por 2,5 centímetros. En el interior, los vehículos deben incorporar dispositivos mecánicos claramente identificados que indiquen cómo abrir la puerta en situaciones de emergencia.

La normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2027 para los nuevos modelos que se lancen al mercado chino. En el caso de los vehículos ya aprobados y en fase final de comercialización, los fabricantes dispondrán de un período de transición de dos años para adaptar sus diseños y cumplir con los nuevos requisitos técnicos.

Las autoridades también exigieron que los sistemas de cierre permitan abrir las puertas del lado no impactado tras un choque con despliegue de airbags o un incendio de batería, sin necesidad de herramientas especiales. El objetivo declarado fue reducir el riesgo de que los ocupantes queden atrapados cuando el suministro eléctrico del vehículo se interrumpe.

¿Podría tener un alcance internacional?

Como les decíamos, la decisión se tomó tras varios accidentes mortales en China, incluyendo siniestros en que testigos no pudieron abrir vehículos eléctricos debido a la ausencia de manillas. Estas situaciones motivaron una mayor crítica por parte de organismos de seguridad vial, incluso en otros países.

En Estados Unidos, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) abrió investigaciones sobre manillas eléctricas tras denuncias de fallas que obligaron a romper ventanas para rescatar a ocupantes. Los reguladores europeos también evaluaron posibles cambios normativos.

Aunque la prohibición solo aplica a los modelos vendidos en China, el peso del país como el mayor mercado mundial de vehículos eléctricos anticipa ajustes de diseño que podrían extenderse a modelos destinados a otros mercados, especialmente entre fabricantes con presencia global.