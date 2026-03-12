Honda canceló los dos modelos principales de su nueva familia de vehículos eléctricos Honda 0 Series, una línea conceptual presentada como la base de su próxima generación de autos eléctricos. La decisión deja prácticamente desmantelado el proyecto, ya que los vehículos destinados a producción eran el Honda 0 SUV y el Honda 0 Saloon, mientras que el único modelo restante dentro de la serie corresponde a un prototipo cuyo futuro no fue aclarado por la compañía.

Ambos vehículos habían sido presentados públicamente como parte de la nueva plataforma eléctrica Zero y estaban programados para iniciar producción en 2026 en el Honda EV Hub de Ohio, en Estados Unidos. Según informó la empresa, al anunciar la revisión de su estrategia de electrificación, el desarrollo y lanzamiento de estos modelos fueron cancelados debido a cambios en el entorno del mercado y a la caída de la rentabilidad del negocio automotriz.

¿El fin de la Honda 0 Series?

0 Series fue presentada como la nueva arquitectura eléctrica propia del fabricante japonés. Los primeros modelos de la línea, Honda 0 SUV y Honda 0 Saloon, se mostraron públicamente en CES 2025 como vehículos cercanos a producción y estaban destinados a inaugurar la nueva generación de eléctricos desarrollados internamente por la marca.

A diferencia de otros modelos eléctricos recientes de la compañía, como Honda Prologue y Acura ZDX, que utilizan tecnología desarrollada junto a General Motors, los vehículos de la serie 0 se basaban en una plataforma propia creada por Honda para futuros autos eléctricos.

Con la cancelación de ambos modelos, desaparecen los únicos vehículos de la serie que tenían producción confirmada. La empresa explicó que iniciar su fabricación en el contexto actual, marcado por una desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos y cambios en incentivos y regulaciones energéticas, habría generado pérdidas adicionales en el largo plazo.

¿Y el prototipo Honda 0 a?

La serie incluía además un tercer vehículo conceptual, el Honda 0 a (Zero Alpha), presentado en octubre de 2025 durante el Japan Mobility Show. Según información publicada por la propia compañía en ese momento, el modelo estaba previsto para una posible producción a partir de 2027, con lanzamiento inicial en Japón e India.

Sin embargo, en el anuncio reciente sobre la cancelación de proyectos eléctricos, Honda no mencionó el futuro del 0 a ni aclaró si su desarrollo continuará. Con los dos modelos principales eliminados y sin actualizaciones sobre el prototipo, el proyecto Honda 0 Series queda prácticamente sin vehículos confirmados dentro de la estrategia futura de la marca.

La revisión estratégica también contempla un cambio en la asignación de recursos dentro del negocio automotriz. Honda indicó que reforzará el desarrollo de modelos híbridos de próxima generación mientras evalúa el ritmo de introducción de nuevos vehículos eléctricos en función de la evolución del mercado.