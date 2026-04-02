La llegada de iOS 26.4 al iPhone, permitió integrar aplicaciones conversacionales por voz en CarPlay, lo que habilitó el uso de ChatGPT en el sistema de infoentretenimiento de Apple para automóviles que sean compatibles y siempre que el usuario cuente con la versión más reciente de la app y del sistema operativo.

El funcionamiento dentro de CarPlay se restringe únicamente a interacciones por voz. Los usuarios pueden iniciar conversaciones habladas con ChatGPT, pero no visualizar respuestas en formato de texto ni introducir mensajes escritos, en línea con las directrices de Apple que limitan contenido visual para evitar distracciones al volante.

La interfaz incluye controles básicos en pantalla, como opciones para silenciar o finalizar la conversación, además de permitir el acceso a un historial de interacciones recientes. Eso sí, no es posible activar el asistente mediante comandos de voz automáticos; es necesario abrir manualmente la app para comenzar a usarla.

ChatGPT is now available in CarPlay.



The voice mode you know, now available on-the-go.



Rolling out to iPhone users running iOS 26.4+ where CarPlay is supported. https://t.co/aXQqH9MNuG pic.twitter.com/yk3qdLa99r April 2, 2026

Restricciones frente a asistentes nativos en CarPlay

El uso de ChatGPT en tu vehículo tiene límites al lado de asistentes integrados como Siri. El chatbot no puede controlar funciones del vehículo ni del sistema, como ajustar la temperatura o gestionar la reproducción multimedia, por lo que estas acciones continúan dependiendo de herramientas nativas o del fabricante.

Se podría decir que la experiencia se asemeja al modo de voz disponible en celulares, centrado en consultas, generación de ideas o asistencia conversacional. Esta integración también extiende el acceso a asistentes avanzados en vehículos que no cuentan con sistemas propios más sofisticados, aunque sin sustituir las capacidades de control del entorno que ofrecen soluciones integradas.