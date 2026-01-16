OpenAI comenzará a probar anuncios dentro de ChatGPT en las próximas semanas, por ahora, para usuarios adultos de Estados Unidos que utilicen la versión gratuita o el nuevo plan ChatGPT Go, con el objetivo de aumentar ingresos y mantener el acceso sin costo a su herramienta de inteligencia artificial. Los anuncios aparecerán al final de las conversaciones, estarán claramente identificados y no influirán en las respuestas del modelo, según confirmó la compañía.

Las pruebas se aplicarán únicamente a los niveles gratuitos y de menor costo, mientras que los planes Plus, Pro, Business y Enterprise permanecerán sin publicidad. El plan Go, que cuesta $8 dólares mensuales, ahora fue lanzado para todo el mundo y ofrece mayor capacidad de mensajes, carga de archivos e imágenes y una memoria ampliada respecto a la versión gratuita.

¿Habrá injerencia en las respuestas de ChatGPT?

De acuerdo con OpenAI, los anuncios se mostrarán solo cuando estén relacionados con el tema de conversación y estarán separados del texto generado por el chatbot. La empresa aseguró que no compartirá ni venderá datos a anunciantes y permitirá desactivar la personalización, borrar la información usada para fines publicitarios y rechazar anuncios de manera individual. Además, los menores de 18 años y las conversaciones sobre salud, salud mental o política quedarán excluidas de la publicidad.

El formato consistirá en bloques visibles al final del chat con productos o servicios patrocinados. Los usuarios podrán hacer preguntas adicionales sobre esos contenidos, lo que refleja la intención de OpenAI de explorar formatos de anuncios conversacionales, una modalidad que aprovecha la interacción directa del asistente.

Esta decisión es la vuelta de chaqueta más grande que ha tenido el CEO de OpenAI, Sam Altman, quien en 2024 calificó la publicidad en ChatGPT como «último recurso». Sin embargo, la empresa enfrenta importantes presiones financieras: según cifras del The Wall Street Journal, OpenAI proyecta gastar unos 9.000 millones de dólares este año, con apenas un 5 % de sus 800 millones de usuarios semanales pagando una suscripción.