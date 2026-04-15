La plataforma de videos más grande del mundo acaba de presentar cambios en sus transmisiones en vivo que reducirán la aparición de anuncios publicitarios en momentos de alta interacción o cuando los usuarios apoyan económicamente a los creadores. Una medida que modifica la experiencia de visualización más allá del modelo tradicional basado en suscripciones.

YouTube dice que su sistema ahora detecta altos momentos de actividad en el chat y suspende automáticamente la publicidad durante esas situaciones, además de dar ventanas sin anuncios a quienes envían Super Chat, Super Stickers o regalos dentro de las transmisiones. La actualización se aplicará en canales con anuncios automáticos activados y ya comenzó a implementarse.

Menos anuncios en transmisiones

Este cambio permite a la plataforma detener temporalmente la publicidad para evitar interrupciones en la conversación en tiempo real. Y como explicó la propia compañía en su blog oficial, el sistema identifica estos altos momentos de interacción y actúa de forma automática, sin intervención del creador. Esta lógica busca mantener la continuidad de las transmisiones cuando la actividad de la audiencia alcanza su punto más alto.

Eso sí, YouTube no especificó la duración exacta de estos periodos sin publicidad.

Nuevas funciones en YouTube Live

Los cambios en la gestión de la publicidad incluyen otras características para los canales que transmitan en vivo. Entre las novedades, YouTube amplió la disponibilidad de los regalos digitales a nuevos países, incluidos Canadá, Corea, Indonesia, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda.

También se incorporó la posibilidad de enviar GIF en transmisiones horizontales desde dispositivos móviles, una opción que antes estaba limitada a formatos verticales.

Finalmente, los creadores de contenidos ahora pueden emitir en formatos vertical y horizontal de manera simultánea, integrando a todos los espectadores en un único chat compartido. Esta función responde al crecimiento del consumo en televisores conectados, que representó más del 30 % del tiempo de visualización en vivo en Estados Unidos en 2025, según datos de la compañía.