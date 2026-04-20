Durante el evento de lanzamiento de la serie de teléfonos Pura, Huawei mostró sus nuevas «AI Glasses». Un dispositivo equipado con cámara, funciones de inteligencia artificial y un chip propio, en una acción de la compañía que busca marcar su presencia en el mercado de las gafas inteligentes y quiere ser competencia de empresas como Meta, Alibaba y Rokid.

Los anteojos tienen un precio desde los 2.499 yuanes (unos $367 USD) y combinan funciones como interacción por voz, transmisión en vivo y pagos mediante códigos QR, además de integrar capacidades multimodales que permiten, entre otras cosas, estimar calorías de alimentos y realizar videollamadas en primera persona.

Características de los Huawei AI Glasses

Las AI Glasses incorporan un chip desarrollado por la propia Huawei que mejora los tiempos de respuesta y habilita funciones como activación por voz y accesos rápidos a servicios inteligentes. También incluyen una cámara de 12 megapíxeles con sensor de 1/2.8 pulgadas, compatible con captura de fotos, video y transmisión en vivo desde la perspectiva del usuario, junto con procesamiento de imagen mediante algoritmos de fusión multifotograma.

El dispositivo añade herramientas como traducción integrada y funciones de asistente inteligente, según su descripción en chino, además de conectividad con una aplicación dedicada que permite emparejamiento rápido, transmisión de audio y sincronización con otros dispositivos del ecosistema.

En términos de diseño, el producto se venderá en versiones ópticas y de sol, con estructuras redondas y cuadradas, y tres colores. El peso base se sitúa en 35,5 gramos, aunque aumenta al incorporar lentes, y utiliza una bisagra de aleación de titanio que mejora la estabilidad estructural.

Autonomía y disponibilidad

Las gafas alcanzan hasta 12 horas de uso general, con aproximadamente 8 horas en llamadas de voz y 9 horas de reproducción musical continua, cifras que superan las especificaciones anunciadas, por ejemplo, por Meta para sus modelos Ray-Ban en reproducción de audio.

Huawei también confirmó que el dispositivo entró en preventa hoy mismo, con inicio de ventas oficiales desde el 25 de abril en China, y versiones que alcanzan los 2.899 yuanes según el acabado que elijas.