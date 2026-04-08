Sony presentó nuevos detalles de su tecnología de televisores «True RGB», una propuesta de retroiluminación con diodos independientes rojo, verde y azul que buscan mejorar la precisión del color, el brillo y el control de imagen en sus próximos modelos BRAVIA, cuya llegada está prevista para la primavera de 2026.

Según la propia compañía, este desarrollo tecnológico es como una evolución de los sistemas LED actuales, con implicaciones directas en la calidad visual frente a Mini LED convencionales y otras variantes RGB. Un anuncio que llega justo en el momento en que distintos fabricantes comenzaron a introducir televisores con iluminación RGB, aunque con diferencias en implementación.

Los japoneses optaron por llamar a su enfoque True RGB, un título con el que intenta distinguir un sistema basado en tres diodos independientes por píxel de retroiluminación, en lugar de configuraciones que combinan fuentes de luz o utilizan capas intermedias.

¿Qué es la tecnología True RGB?

La base del sistema consiste en el control individual de diodos rojo, verde y azul, lo que elimina la necesidad de filtros de color y permite generar tonos más precisos directamente desde la fuente de luz. Según la información disponible, este enfoque incrementa el rango cromático y da lugar al mayor volumen de color registrado por la marca en televisores domésticos.

Además, el sistema incorpora un nuevo esquema de control de retroiluminación y una estructura óptica propia que mejora la reproducción cromática en distintas condiciones de iluminación. Esto incluye un comportamiento más estable en ángulos de visión amplios y una reducción de distorsiones de color, un problema habitual en paneles LED tradicionales.

Sony también integró algoritmos derivados de sus monitores profesionales de referencia para gestionar con mayor precisión el encendido de los LED. Este procesamiento permite ajustar la luz con mayor exactitud, reducir el efecto de «blooming» y mantener el contraste incluso en escenas complejas.

Diferencias frente a otros sistemas RGB

Aunque la industria ha adoptado distintas variantes como «RGB Mini LED» o «Micro RGB», algo que claramente va a comenzar a confundir a los usuarios, Sony dice que el rendimiento no depende principalmente del tamaño del LED, sino de la densidad de los mismos y del sistema de control.

Otro punto clave es que algunos televisores etiquetados como RGB utilizan configuraciones híbridas, mientras que el sistema True RGB emplea tres diodos completamente independientes por unidad, lo que permite un control más directo del color y la iluminación.

La compañía también destacó en estos televisores mejoras en brillo y contraste. En pruebas internas, sus paneles alcanzaron niveles cercanos a los 4.000 nits de brillo sostenido, con menor degradación en escenas oscuras y mejor control de halos luminosos en comparación con modelos rivales.

Sorprendentemente, el desarrollo de esta tecnología se remonta a más de dos décadas de investigación en retroiluminación LED, con antecedentes como el televisor Qualia 005 de 2004 y avances posteriores en sistemas de control como Backlight Master Drive. Pero, ¿cuándo veremos esta tecnología comercialmente disponible? Para este mismo año a través de la nueva línea de televisores BRAVIA.