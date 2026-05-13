Sony finalmente presentó al «Xperia 1 VIII», un teléfono del que te veníamos contando hace unos días y que viene enfocado totalmente en la fotografía móvil presentando un rediseño en su cámara trasera, además de un nuevo sensor telefoto de mayor tamaño y funciones de asistencia basadas en inteligencia artificial.

Lo interesante de esta línea y que Sony no ha querido eliminar es el hecho de que mantiene varias características que son poco habituales en la gama alta, como la ranura microSD y el conector de 3,5 mm para audífonos. La mala noticia, eso sí, es que llegará a mercados de Europa y Asia, sin lanzamiento previsto para nuestro continente.

Ahora el nuevo modelo abandona la disposición vertical de cámaras que Sony utilizaba desde 2020 y adopta un módulo cuadrado ubicado en la esquina superior izquierda. Ese cambio permitió integrar un sensor telefoto Exmor RS de 48 megapíxeles y 1/1.56 pulgadas, casi cuatro veces más grande que el del Xperia 1 VII, según la información publicada por Sony.

Xperia 1 VIII y su nuevo telefoto

El teleobjetivo ofrece distancias focales equivalentes de 70 mm y 140 mm, con enfoque automático y capacidades macro. Sony también indicó mejoras en captación de luz, reducción de ruido y rango dinámico gracias al procesamiento RAW multifotograma.

El conjunto fotográfico trae cámaras de 48 megapíxeles para los lentes principal y ultra gran angular, junto con una cámara frontal de 12 megapíxeles. El sistema cubre focales de 16 mm, 24 mm, 48 mm, 70 mm y 140 mm, con recubrimiento ZEISS T* para reducir reflejos.

Sony agregó un asistente de cámara impulsado por «Xperia Intelligence», capaz de sugerir ajustes de encuadre, exposición, color, bokeh y lentes según la escena, el sujeto o las condiciones climáticas. El sistema permite modificar manualmente saturación, balance de blancos y contraste, o desactivar por completo las recomendaciones automáticas.

También se agregaron funciones heredadas de las cámaras Alpha de Sony, entre ellas Real-time Eye AF, seguimiento en tiempo real, captura RAW, controles manuales de exposición y ráfagas de hasta 30 fotogramas por segundo con autofoco y autoexposición. Adicionalmente, permite grabación de video 4K HDR a 120 fps.

Diseño, hardware y disponibilidad

El Xperia 1 VIII mantiene el botón físico de disparo de dos etapas, similar al de una cámara tradicional, además de parlantes estéreos frontales, resistencia IP65/IP68 y expansión de almacenamiento mediante microSD. El telemacro permite capturas a una distancia mínima de 15 centímetros con el lente de 140 mm.

Su pantalla es un panel OLED de 6,5 pulgadas con resolución de 1080 x 2340 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. En el interior incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, con configuraciones de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento o hasta 16 GB y 1 TB. Y como te decíamos, admite tarjetas microSD de hasta 2 TB para espacio adicional.

La batería es de 5.000 mAh con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica. Sony prometió hasta dos días de autonomía y confirmó cuatro años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad.

Este teléfono inteligente estará disponible en colores Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red y Native Gold. En Reino Unido, la versión de 12 GB y 256 GB costará 1.399 libras esterlinas (unos $1.900 dólares), mientras que la variante de 16 GB y 1 TB tendrá un precio de 1.849 libras (cerca de $2.500 dólares).