La «EOS R6 V» de Canon es una realidad y llega presentándose como una nueva cámara mirrorless full frame orientada especialmente a la producción de video que incorpora grabación en 7K, refrigeración activa y controles específicos para los creadores de contenido. Este modelo no incluye un visor electrónico ni tampoco obturador mecánico para reducir tamaño y priorizar funciones vinculadas a grabaciones prolongadas y el trabajo híbrido.

La cámara comparte el sensor CMOS full frame de 32,5 megapíxeles y el procesador DIGIC X utilizados en la EOS R6 Mark III y la Cinema EOS C50. Entre sus principales capacidades se encuentran la grabación 7K RAW hasta 60 fps, Open Gate 7K a 30 fps, 4K sobremuestreado hasta 60 fps y captura 4K a 120 fps.

Ventilación interna y controles dedicados en la EOS R6 V

El nuevo cuerpo integra un ventilador interno para extender los tiempos de grabación. Según Canon, la cámara puede registrar video 4K a 60 fps durante cerca de dos horas a temperatura ambiente y superar las dos horas en determinados modos de grabación 7K RAW con el sistema de ventilación activo.

EOS R6 V trae una palanca de zoom compatible con el nuevo lente RF20-50mm F4 L IS USM PZ, un botón frontal de grabación, lámpara tally y un segundo agujero para trípode pensado para hacer grabación vertical. La interfaz también gira automáticamente al utilizar la cámara en formato vertical.

Como no tiene visor electrónico, el equipo utiliza únicamente una pantalla articulada de 3 pulgadas para encuadre y monitoreo. Además, mantiene exclusivamente un obturador electrónico capaz de capturar fotografías en ráfaga de hasta 40 cuadros por segundo.

Entre las herramientas integradas para video aparecen Canon Log 2 y Log 3, waveform monitor, false color, zebra y enfoque Dual Pixel CMOS AF II con detección de personas, animales y vehículos. La cámara también permite registrar rostros prioritarios para seguimiento automático en escenas con múltiples sujetos.

Nuevo lente RF20-50mm F4 L IS USM PZ

Junto con la cámara debutó el RF20-50mm F4 L IS USM PZ, el primer lente serie L de Canon con power zoom incorporado sin accesorios externos. El objetivo mantiene apertura constante f/4, estabilización óptica y un sistema de zoom interno pensado para uso en gimbals.

Canon dice que el lente permite alternar entre zoom manual y motorizado desde un mismo anillo y admite control remoto mediante la aplicación Camera Connect y controles Bluetooth compatibles.

La compañía también anunció nuevos accesorios para la línea EOS V, entre ellos el control remoto BR-E2, el grip-trípode HG-200TBR y el adaptador macro AD-M1. Además, presentó kits para creadores que combinan cámaras, micrófonos y controles inalámbricos.

La EOS R6 V estará disponible a finales de junio por $2.499 USD solo cuerpo y por $3.699 USD en kit con el RF20-50mm F4 L IS USM PZ. El lente se venderá por separado por $1.399 USD.