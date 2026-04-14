Mission 1 es una nueva serie de cámaras compactas orientadas al mercado profesional de GoPro que incorpora grabación en 8K, sensores de mayor tamaño y un sistema de lentes intercambiables en uno de sus modelos, con el objetivo de ampliar sus capacidades frente a competidores en el segmento de video avanzado.

La serie está compuesta por tres modelos: Mission 1, Mission 1 Pro y Mission 1 Pro ILS, que comparten un sensor de 1 pulgada y 50 megapíxeles junto con el nuevo procesador GP3, diseñado para mejorar el rendimiento en condiciones de baja luz, el rango dinámico y la eficiencia energética en formatos de alta resolución.

Mission 1: características y diferencias entre modelos

El modelo base permite grabación en 8K a 30 fps, 4K a 120 fps y video en formato abierto (open gate) en 4K, mientras que las versiones Pro y Pro ILS alcanzan 8K a 60 fps, además de 4K a 240 fps y 1080p hasta 960 fps en ráfagas. Estas dos variantes también integran captura open gate en 8K y 4K, lo que facilita la adaptación del contenido a distintos formatos.

El sensor utiliza píxeles de hasta 3,2 micras en modo Quad Bayer, lo que permite llegar hasta los 14 pasos de rango dinámico y mejorar la captación de luz en escenas complejas. A esto se suma compatibilidad con video en 10 bits, HLG HDR y perfil GP-Log2, orientado a flujos de trabajo de edición profesional.

En específico, el modelo Mission 1 Pro ILS trae un sistema de lentes intercambiables compatible con monturas Micro Cuatro Tercios (MFT), lo que amplía las opciones ópticas mediante adaptadores. Esta variante mantiene estabilización electrónica y está pensada para configuraciones más cercanas a cámaras de cine compactas.

Mission 1 Pro ILS.

Diseño, autonomía y ecosistema

Las cámaras integran un rediseño físico que incluye una pantalla OLED trasera, un 14 % más grande, botones de mayor tamaño y un lente con campo de visión de 159 grados. Además, son resistentes al agua hasta 20 metros sin carcasa en los modelos estándar.

La autonomía alcanza más de tres horas de grabación en 4K a 30 fps gracias a la batería Enduro 2, mientras que el sistema térmico permite sesiones prolongadas, incluyendo grabación continua en 8K con control de temperatura. El almacenamiento se realiza mediante tarjetas microSD, sin memoria interna.

En audio, incorporan un sistema de cuatro micrófonos con grabación en 32 bits flotantes, reducción de ruido y conectividad Bluetooth 5.3. También admiten micrófonos externos a través de USB-C.

Este reciente lanzamiento de GoPro también incluye un ecosistema de accesorios que abarca un sistema inalámbrico de micrófono, módulos de expansión de puertos, empuñaduras multifunción, filtros ND, iluminación y baterías adicionales. La compañía informó que los primeros modelos estarán disponibles para preventa desde el 21 de mayo, con venta general a partir del 28 de mayo, mientras que algunas versiones y accesorios llegarán durante el tercer trimestre de 2026.