Amazon Prime Video anunció la producción de «Fallout Shelter», una serie de competencia basada en el universo de Fallout. El programa, de diez episodios, estará ambientado en los característicos refugios nucleares Vault-Tec y será desarrollado por Studio Lambert, productora responsable de formatos como «Squid Game: The Challenge» y «The Traitors», en coproducción con Kilter Films, Bethesda Game Studios y Amazon MGM Studios.

Según lo anunciado oficialmente por la compañía, en Fallout Shelter, un grupo diverso de participantes ingresará a un entorno cerrado que replica el aislamiento de los refugios subterráneos del videojuego. A lo largo de la competencia, deberán superar retos progresivamente más exigentes, enfrentarse a dilemas estratégicos y tomar decisiones éticas que pondrán a prueba su ingenio, cooperación y resistencia. El programa combinará desafíos físicos y psicológicos con una narrativa que refleja el tono de humor negro y el estilo retrofuturista característico de la franquicia.

El formato se propone conservar el enfoque de decisiones y consecuencias que define a Fallout, trasladando ese concepto a un contexto competitivo. Según la descripción oficial, los concursantes buscarán «seguridad, poder y un importante premio en efectivo», en un entorno que promete reproducir la atmósfera posnuclear del universo creado por Bethesda.

Expansión del universo con «Fallout Shelter»

El equipo creativo incluye a Stephen Lambert, Tim Harcourt, Jack Burgess, Toni Ireland, Stephen Yemoh, Stephen Lovelock y Amina Badresingh como productores ejecutivos por Studio Lambert, junto con Jonathan Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham por Kilter Films, y James Altman y Todd Howard por Bethesda Game Studios. La producción ejecutiva estará a cargo de Abi Lambrinos.

El nuevo proyecto es parte de Amazon MGM Studios con la idea de ampliar su catálogo de formatos ‘no guionados’. Fallout Shelter se estrenará exclusivamente en Prime Video, disponible en más de 240 países y territorios, y se suma al conjunto de producciones que expanden el universo del videojuego, que incluye los títulos Fallout 76, Fallout 4: Anniversary Edition y el juego para móviles Fallout Shelter de 2015. El proceso de casting ya está abierto con inscripciones a través de una nueva Web, aunque la plataforma no detalló su fecha de estreno.