El proyecto de serie para televisión de la franquicia de videojuegos de «Hitman», que estuvo en desarrollo durante mucho tiempo para Hulu, fue cancelado y no seguirá adelante. La confirmación provino del guionista y productor Derek Kolstad, quien señaló a The Direct que la producción «está muerta», cerrando así un proceso que se extendió por cerca de nueve años sin concretarse.

Kolstad, conocido por crear la franquicia de John Wick, estuvo vinculado a la adaptación desde sus primeras etapas y escribió un guion piloto. Sin embargo, explicó que el proyecto nunca avanzó hacia producción, pese a las expectativas iniciales de convertirlo en una serie relevante dentro del catálogo de Hulu.

Hitman no avanzó desde 2017

La serie de Hitman se anunció cuando Hulu y Fox 21 Television Studios planearon adaptar la popular franquicia de videojuegos a la televisión en 2017. En ese momento, la intención era desarrollar una producción de alto perfil basada en el agente 47, protagonista de la saga.

A pesar de ese impulso inicial, el desarrollo simplemente no logró consolidarse. Con el paso del tiempo, el proyecto quedó sin avances concretos y finalmente fue descartado. Kolstad indicó que, aunque el guion existía, eso no garantizaba su realización, ya que era necesario que un estudio impulsara activamente la producción.

El propio Kolstad expresó su decepción por la cancelación y reconoció que no hubo progreso real hacia la filmación. También dejó claro que, en el estado actual, no hay movimientos para retomar la serie.

Historial de adaptaciones

La franquicia de este videojuego ya tuvo dos adaptaciones cinematográficas previas. La primera, estrenada en 2007 con Timothy Olyphant, obtuvo una baja recepción crítica, aunque alcanzó ingresos superiores a los 100 millones de dólares mundialmente. Después, en 2015, se lanzó Hitman: Agent 47, que también recibió críticas negativas.

Mientras tanto, en el ámbito de los videojuegos, la franquicia sigue activa. El estudio IO Interactive confirmó que la saga continuará tras Hitman 3 de 2021, aunque actualmente trabaja en otros proyectos, incluido un juego de James Bond.