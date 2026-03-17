El lanzamiento del primer tráiler de Duna: Parte Tres nos mostró nuevos detalles sobre la próxima entrega dirigida por Denis Villeneuve, incluida la incorporación de Robert Pattinson como un nuevo antagonista y un salto temporal importante en la historia. El avance confirma el regreso de figuras centrales como Timothée Chalamet y Zendaya, y anticipa el desenlace de la trilogía basada en la obra de Frank Herbert.

El adelanto fue publicado por Warner Bros. y Legendary, mostrando que la película se sitúa 17 años después de los eventos de la segunda parte. La trama se enfoca en las consecuencias del poder acumulado por Paul Atreides, en un contexto donde distintos grupos buscan derrocarlo, mientras se mantiene como eje la relación con Chani.

Mira el tráiler a continuación. Y si quieres verlo con audio doblado al español latino, pasa por acá:

Claves en el tráiler de Duna: Parte Tres

En las primeras escenas, Chani plantea a Paul la posibilidad de formar una familia, lo que introduce un elemento personal en medio de un entorno marcado por conflictos. Después, el clip intercala secuencias de enfrentamientos y multitudes, junto con imágenes del protagonista frente a nuevos desafíos.

Aunque, uno de los elementos centrales es la aparición de Scytale, personaje interpretado por Robert Pattinson, quien es presentado como una figura antagonista con motivaciones aún no del todo definidas. El propio actor señaló que no se trata de un villano convencional, lo que sugiere un enfoque distinto respecto a los antagonistas anteriores de la saga.

El director describió esta entrega como un «thriller», en contraste con el tono de las dos películas previas. Según explicó, mientras la primera abordaba el descubrimiento de un nuevo mundo y la segunda se centraba en la guerra, esta tercera parte adopta un enfoque más tenso y orientado a la acción.

Reparto, producción y estreno

Además de Chalamet, Zendaya y Pattinson, el elenco incluye a Florence Pugh, Javier Bardem y Anya Taylor-Joy, quien amplía su participación tras una breve aparición previa. También regresan personajes ya establecidos en la franquicia.

La película adapta elementos de «Dune Messiah», la novela publicada en 1969 que continúa la historia original. Villeneuve dirigió las tres entregas y coescribió el guion junto a Jon Spaihts, manteniendo la continuidad creativa del proyecto.

El rodaje combinó formatos, con uso de película tradicional y cámaras digitales IMAX para las escenas en el desierto. Este enfoque técnico responde a decisiones del director sobre el tratamiento visual de los distintos entornos.

Duna: Parte Tres tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre, fecha que marcará el cierre de la trilogía cinematográfica iniciada en 2021.