Lucasfilm y Disney lanzaron el primer tráiler completo (obviando el del Super Bowl) de «The Mandalorian and Grogu», la nueva película de Star Wars que llevará a la pantalla grande a los personajes de la serie de Disney+. El clip muestra el compilado de imágenes más extensas hasta ahora del regreso de Mandalorian, interpretado por Pedro Pascal, y confirma que la cinta se estrenará este 22 de mayo, convirtiéndose en la primera entrega cinematográfica de la franquicia desde 2019.

Según la sinopsis presentada en el tráiler, el Imperio colapsó, pero varios señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por la galaxia. En ese contexto, la Nueva República recluta al cazarrecompensas Din Djarin y a su aprendiz Grogu para enfrentar a criminales y remanentes imperiales.

En una de las escenas, el personaje de Sigourney Weaver, la coronel Ward, afirma: «Esto no se trata de venganza, sino de prevenir otra guerra». El adelanto también muestra a Djarin sin casco en distintos momentos, incluido uno en el que aparece de rodillas, lo que deja ver el rostro de Pascal con mayor claridad que en la serie.

Además de Pascal y Weaver, el reparto incluye a Jeremy Allen White, quien interpreta a Rotta the Hutt, hijo de Jabba. El personaje aparece en una escena de combate en una arena. También participa Steve Blum como Zeb Orellios, figura conocida de Rebels.

La película está dirigida por Jon Favreau, creador de la serie The Mandalorian, quien coescribió el guion junto a Dave Filoni. El proyecto es producido por Favreau, Kathleen Kennedy, Filoni y Bryce Dallas Howard, con música compuesta por el gran Ludwig Göransson (que ha estado en el proyecto desde el principio).

La nueva etapa de Mandalorian y Star Wars

The Mandalorian and Grogu es el primer largometraje de Star Wars desde The Rise of Skywalker (2019). Su llegada coincide con cambios en Lucasfilm, tras la salida de su histórica presidenta Kathleen Kennedy. Dave Filoni y la ejecutiva Lynwen Brennan asumieron la conducción del estudio.

La próxima película también es el regreso de la franquicia a los cines después de casi siete años que se concentró en producciones para streaming, entre ellas The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka y Skeleton Crew, todas vinculadas al universo narrativo desarrollado por Favreau y Filoni.